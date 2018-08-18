Kurtardı gidiyor!

Yıllık 4 milyon 350 bin Euro'luk garanti ücreti ve istenilen performansı sergileyememesi nedeniyle Beşiktaş
'ın elden çıkarmayı planladığı Alvaro Negredo
, Monaco
yolunda. Linz deplasmanında 90+1'de attığı golle siyah-beyazlıları Avrupa'da tutan İspanyol golcü, talip olan Celta Vigo ve Rayo Vallecano ile astronomik maaşı, Al Hillal'le de eşinin S.Arabistan'a gitmek istememesinden dolayı anlaşamazken, beklediği cazip teklifi Fransız ekibinden aldı. Keita Balde'yi Inter'e veren Monaco'nun Negredo ile ilgilendiği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi