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Kurtardı gidiyor!

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Kurtardı gidiyor!
Yıllık 4 milyon 350 bin Euro'luk garanti ücreti ve istenilen performansı sergileyememesi nedeniyle 'ın elden çıkarmayı planladığı Alvaro , yolunda. Linz deplasmanında 90+1'de attığı golle siyah-beyazlıları Avrupa'da tutan İspanyol golcü, talip olan Celta Vigo ve Rayo Vallecano ile astronomik maaşı, Al Hillal'le de eşinin S.Arabistan'a gitmek istememesinden dolayı anlaşamazken, beklediği cazip teklifi Fransız ekibinden aldı. Keita Balde'yi Inter'e veren Monaco'nun Negredo ile ilgilendiği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi
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