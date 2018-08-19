Fenerbahçe'ye Yeni Malatyaspor engeli

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 70. dakikada Danijel Aleksic'in attığı golle puanını 6'ya çıkaran Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

YENİ MALATYASPOR 1-0 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU)

70' Danijel Aleksic

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

14. dakikada Adem'in orta sahadan attığı uzun pasta topla buluşan ve ceza sahası ön çizgisine kadar giden Pereira'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada De Souza'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

31. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Barış Alıcı'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Ertaç iki hamlede topa hakim oldu.

41. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mina'nın kaptırdığı top, De Souza'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45. dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Volkan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

48. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Mehmet Ekici'nin sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

54. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği pasa hareketlenen Slimani'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, top kalenin yandan auta çıktı.

58. dakikada Şener Özbayraklı'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, kaleci Ertaç müdahale ederek topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan ve bekletmeden vuran Barış'ın şutunda, savunma oyuncusu Seth kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı taca gönderdi.

70. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Guilherme'nin sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya hareketlenen Aleksic'in arka direkte gelişine yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz (Dk. 64 Donald), Guilherme, Pereira (Dk. 86 Mustafa Eskihellaç), Aleksic (Dk. 90+3 Erkan Kaş), Adem Büyük, Boutaib

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 78 Eljif Elmas), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 63 Valbuena), Ayew, Barış Alıcı (Dk. 78 Alper Potuk), Slimani

GOL: Dk. 70 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)?

SARI KARTLAR: Dk. 71 Aleksic, Dk. 90+2 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)