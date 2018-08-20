Ankaragücü, Alanyaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Alanyaspor'dan Isaac Sackey ve Ankaragücü'nden Thievy Bifouma'nın kırmızı kartla oyun dışı kaldığı karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller İlhan Parlak ve Tiago Pinto'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada Erdem Özgenç'in Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz topu uzaklaştırdı.

21. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ceza sahasından kaleye şutunda kaleci Hopf, gole izin vermedi.

35. dakikada Augusto'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Baiano'nun şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.

41. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Mokhtar'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye şutunda kaleci Haydar Yılmaz, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Villafanez'in ortasında topla buluşan Baiano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakika MKE Ankaragücü öne geçti. Mokhtar'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

89. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında topla buluşup ceza sahasına ilerleyen Pinto, topu kaleci Haydar Yılmaz'ın solundan ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 79 Emre Güral), Augusto (Dk. 73 Cenk Ahmet Alkılıç), Tzavellas, Nsakala, Sackey, Barış Başdaş, Efecan Karaca (Dk. 58 Maniatis), Villafanez, Campos, Bobo

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 80 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 73 Kenan Özer), El Kabir (Dk. 88 Szukala)

GOLLER: Dk. 65 İlhan Parlak, Dk. 89 Pinto (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Bifouma (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Augusto, Dk. 46 Barış Başdaş, Dk. 82 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 37 Arif Morkaya, Dk. 39 El Kabir, Dk. 83 Faty, Dk. 85 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)