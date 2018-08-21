Feghouli’nin valizi hazır

Göztepe
maçının ardından Fatih Terim
'in "10 gün kaldı. Aramızdan ayrılanlar olacak'' dediği isimlerden biri de Feghouli
... İlk iki lig maçında 11'de tercih edilmeyen Feghouli için G.Saray, geçen sezon West Ham'a 4.250 milyon Euro ödemişti. 3.850 milyon Euro garanti ücretle Aslan'da en fazla kazanan isim olan Feghouli'nin Al Hilal ile yaptığı pazarlıklarla Suudi Arabistan kulübünden 5.5 milyon Euro istediği öğrenildi.
4.2 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Cezayirli yıldızın satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.