Ahmet Çakar: Hakem yüzünden kaybeden...

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında hakemler ve VAR kararları çok tartışıldı… Bu hafta ise hakemler VAR'a fazla gitmedi. Geride kalan haftayı hakemler açısından nasıl buldunuz?

Bu hafta seyrettiğim kadarıyla hakemler iyiydi. Pek fazla VAR'lık bir durum olmasa bile genelde VAR'ı iyi uyguladılar. Trabzon'da olsun, Seyrantepe'de olsun kartlık ve ofsaytlık durumlar doğruydu ki bazılarına VAR müdahale etti.

Bazılarına ise hakem kararları doğru olduğu için müdahaleye gerek duyulmadı.

VAR zaten adaleti büyük oranda sağlayan bir uygulama. Bunu Dünya Kupası'nda çok net gördük. Kaybeden hiçbir takım, 'Hakem yüzünden kaybettik' diyemedi. Hiçbir oyuncunun VAR'a rağmen yaptığı bir sportmenlik dışı hareket cezasız kalmadı. Özellikle artık 'içeriden dönen topa gol verilmedi… Ofsayttan golü yedik… Golümüz ofsayt diye kesildi' gibi işler tarihe karıştı.

İlk haftalarda özellikle Akhisar-G.Saray Süper Kupa ve ligdeki Fenerbahçe-Bursa maçlarında VAR uygulamalarında hatalar yaşandı.

Ama geride bıraktığımız haftada seyrettiğim maçlar neredeyse kusursuzdu.

Yeni Malatya-F.Bahçe maçını yöneten Fırat Aydınus çok beğenildi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Fırat Aydınus zaten son yıllarda çok başarılı maçlar yönetiyor. Ara sıra yol kazaları yaşasa da sükuneti, oyunculara yaklaşımı ve en önemlisi deneyimiyle maçı daha ilk dakikada kontrolü altına alıveriyor. Aynı Fırat, Malatya'da da kusursuzdu. Kesinlikle haftanın hakemleri listesinde ilk sıraya yazarım.