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Ndiaye, için 4 kulübü reddetti

Ndiaye, 'a dönebilmek için 4 kulübün teklifine 'hayır' dedi. İmzası an meselesi olan Senegalli, Bournemouth, Wolverhampton, Sevilla ve Marsilya'dan gelen transfer tekliflerini elinin tersiyle itti ve yarım sezon önce çıkardığı sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade etti. Ndiaye, sevdiği İstanbul'da uyum sorunu olmadığı Galatasaray ile Devler Ligi'nde oynamak istiyor

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Ndiaye, Galatasaray için 4 kulübü reddetti

SABAH'a "Alanya maçı hangi gün?'' diye soran Badou Ndiaye'nin sarı-kırmızılı takıma döneceğini birinci ağızdan açıkladı. Giuliano'yu Fenerbahçe'den götüren ve Suudi Arabistan-Türkiye arasında mekik dokuyan William D'Avila menajerliğini yaptığı Ndiaye'nin transferini hemen bitirmeye çalışacak. için dört teklifi reddettiği ortaya çıkan Ndiaye, bonservisine sahip Stoke City'nin yönetimini pes ettirdi ve İngilizler'in ücretsiz kiralamaya ikna olduğu öğrenildi. Bournemouth ve Wolverhampton'a "Hayır'' diyen Senegalli yıldız, Sevilla ve Marsilya'ya da olumsuz yanıt verdi. Ndiaye şu üç nedenden dolayı tercihini Galatasaray'dan yana kullandı:

1- Galatasaray'ı tanıyor ve uyum sorunu çekmeyecek.
2- 27 yaşında ilk kez Devler Ligi'nde oynama fırsatını elde edecek.
3- İstanbul şehrini çok sevdi. Eşi de Ndiaye gibi dönüşlerine sıcak baktı.

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Ndiaye, Galatasaray için 4 kulübü reddetti
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