Ndiaye, Galatasaray için 4 kulübü reddetti

SABAH'a "Alanya maçı hangi gün?'' diye soran Badou Ndiaye'nin sarı-kırmızılı takıma döneceğini Fatih Terim birinci ağızdan açıkladı. Giuliano'yu Fenerbahçe'den götüren ve Suudi Arabistan-Türkiye arasında mekik dokuyan William D'Avila menajerliğini yaptığı Ndiaye'nin transferini hemen bitirmeye çalışacak. Galatasaray için dört teklifi reddettiği ortaya çıkan Ndiaye, bonservisine sahip Stoke City'nin yönetimini pes ettirdi ve İngilizler'in ücretsiz kiralamaya ikna olduğu öğrenildi. Bournemouth ve Wolverhampton'a "Hayır'' diyen Senegalli yıldız, Sevilla ve Marsilya'ya da olumsuz yanıt verdi. Ndiaye şu üç nedenden dolayı tercihini Galatasaray'dan yana kullandı:

1- Galatasaray'ı tanıyor ve uyum sorunu çekmeyecek.

2- 27 yaşında ilk kez Devler Ligi'nde oynama fırsatını elde edecek.

3- İstanbul şehrini çok sevdi. Eşi de Ndiaye gibi dönüşlerine sıcak baktı.