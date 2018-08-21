Nwakaeme: Bu takım hırslı tam bana göre

Trabzonspor
'un Hapoel Beer Sheva
takımından transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Atatürk Köşkü'nde resmi sözleşmeyi imzaladı. Trabzonspor'a kendisine şans verdiği için teşekkür eden Nijeryalı oyuncu, "Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Görüyorum ki takımın başarılı olma adına büyük bir hırsı var. Beni de bir oyuncu olarak bu durum motive ediyor. Trabzonspor tam bana göre" diye konuştu. GÖRDÜĞÜM ATMOSFER HARİKAYDI
Tribünden izlediği Sivasspor maçında Trabzon tribünlerinden etkilendiğini söyleyen Nwakaeme, "Gördüğüm her şey çok iyiydi. Taraftar ve atmosfer harikaydı. Çok da iyi insanlar olduklarını gördüm
" yorumunu yaptı. Törene katılan asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ise yeni transfer yapıp yapmayacakları sorusuna, "Bir defans oyuncusu daha düşünüyoruz ama kesinleşmiş bir durum yok"
diye konuştu. Nwakaeme, hangi pozisyonda daha rahat oynadığı şeklindeki soruya, "Forvet olarak da oynayabilirim. Ama kendi tercihim, sol kanat" dedi. 3 YIL İÇİN 2 MİLYON 821 BİN EURO
3 yıllık imza atan Nwakaeme, 2018- 19 sezonu için 1 milyon 16 bin 750 Euro, 2019-20 sezonu için 900 bin 750 Euro, 2020-21 sezonu için 904 bin Euro garanti ücret alacak. Ayrıca menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya da 135 bin Euro ödeyecek. Nwakaeme'nin eski kulübü Hapoel Beer- Sheva'ya da 1 milyon 100 bin Euro verilecek.