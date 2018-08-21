Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Alvaro Negredo, Al Nassr yolcusu

Son dakika: , Al Nassr yolcusu

Son dakika haberi... ekiplerinden Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu , ekibi Al Nassr'a transfer olurken Vagner Love ise Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 01:58
Son dakika: Alvaro Negredo, Al Nassr yolcusu

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu , ekibi Al Nassr'a transfer oluyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'e karşı Beşiktaş'a turu getiren golü atan, dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında takımının 2. golüne imza atan Negredo maç sonrasında transferi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Konuyla ilgili "Kulüp menajerimle kontak halinde." diyen Negredo şöyle devam etti "Burada kararı verecek olan ben değilim. Şua nda galibiyetin tadını çıkarıyorum."

2017 yazında İspanyol ekibi Valencia'dan 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Negredo geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 43 maçta 15 gol atıp 9 da asist yaptı. Bu sezon siyah beyazlı formayla 3 maça çıkan İspanyol oyuncu bu maçlarda 2 gol attı.

Transfer döneminin hareketli takımı Al Nassr; Fenerbahçe'den Giuliano, Leicester City'den Ahmed Musa ve İngiliz ekibi Watford'dan eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ı da kadrosuna kattı.

VAGNER LOVE GÖZTEPE YOLCUSU

A Spor'un geçtiği bilgiye göre siyah beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Vagner Love ise Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan 34 yaşındaki oyuncu şimdiye dek Beşiktaş'la çıktığı 17 resmi maçta 5 gol attı.

Fatih Terim istedi harekat başladı! İşte Galatasaray'ın santrfor adayları
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Alvaro Negredo, Al Nassr yolcusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN