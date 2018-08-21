Son dakika: Alvaro Negredo, Al Nassr yolcusu

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Alvaro Negredo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oluyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'e karşı Beşiktaş'a turu getiren golü atan, dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında takımının 2. golüne imza atan Negredo maç sonrasında transferi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Konuyla ilgili "Kulüp menajerimle kontak halinde." diyen Negredo şöyle devam etti "Burada kararı verecek olan ben değilim. Şua nda galibiyetin tadını çıkarıyorum."

2017 yazında İspanyol ekibi Valencia'dan 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Negredo geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 43 maçta 15 gol atıp 9 da asist yaptı. Bu sezon siyah beyazlı formayla 3 maça çıkan İspanyol oyuncu bu maçlarda 2 gol attı.

Transfer döneminin hareketli takımı Al Nassr; Fenerbahçe'den Giuliano, Leicester City'den Ahmed Musa ve İngiliz ekibi Watford'dan eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ı da kadrosuna kattı.

VAGNER LOVE GÖZTEPE YOLCUSU

A Spor'un geçtiği bilgiye göre siyah beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Vagner Love ise Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan 34 yaşındaki oyuncu şimdiye dek Beşiktaş'la çıktığı 17 resmi maçta 5 gol attı.