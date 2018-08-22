Onyekuru 25 milyon Euro

Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçında Göztepe karşısında sergilediği futbol ve attığı şık golle Galatasaray
taraftarını mest eden Henry Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in de yeni prensi oldu. Feghouli'yi takımdan kesen ve ligde Onyekuru'ya formayı teslim eden hocasını da mahcup etmeyen Nijeryalı genç yetenek için, "Maç içinde attığı sprintleri saymaktan yorulduk. Topsuz alanda ondan hızlısı yok
" yorumları yapıldı. MALİYETİ İKİ MİLYON EURO
Kiralama maliyeti yıllık ücreti ile birlikte sadece 2 milyon Euro (Kiralama bedeli 800 bin Euro, yıllık ücreti 1.2 milyon Euro) olan Onyekuru'nun sözleşmesinde 'satın alma opsiyonu' bulunmuyor. Galatasaray yönetimi, Everton'a "Opsiyon koyalım'' önerisinde bulundu ancak İngilizler, "25 milyon Euro" cevabını verdi. Everton
indirim yapmadı ve sözleşmeye opsiyon koyulmadı. EVERTON'IN PROJESİ
Belçika'dan 8 milyon Euro'ya getirdikleri Onyekuru'yu proje olarak gören Everton, bu sezon Nijerya Milli Takımı'nda süre almasını bekledikleri oyuncunun İngiltere'deki çalışma izni sorununu halledecek. Hücum futbolu oynayan Galatasaray'da gelişim göstereceğine inanılan 21 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Everton'a geri dönecek.
EN ÇOK HENRY'NİN GOLÜ İZLENDİ
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Süper Lig'in ikinci haftasının en popüler golü Galatasaray'ın genç yıldızı Henry Onyekuru'dan geldi. Ligin ikinci haftasında atılan toplam 23 gol, 220 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Göztepe karşısında 1-0 öne geçiren Nijeryalı'nın golü, 58 bin kez takip edildi.