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CANLI | Partizan-

Siyah-beyazlılar, play-off turu ilk maçında ’ın Partizan takımıyla karşı karşıya geliyor. 21.30’da başlayan Partizan - maçı 1'den canlı yayınlanıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. .

Giriş Tarihi: 23.8.2018 20:37 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 21:38
CANLI | Partizan-Beşiktaş

, gruplarına kalmak için son viraja girdi. Siyah-beyazlılar play-off eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda ekibi Partizan ile karşılaşıyor.

PARTİZAN 0-0 BEŞİKTAŞ (MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR)

Partizan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak. Siyah- beyazlılar, play-off turuna kadar oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı takım; 3. ön eleme turunda LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 geçerken, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı. Öte yandan dün yola çıkan siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Hollandalı futbolcular ile yer almadı. Beşiktaş'ta, 3. ön eleme turundaki LASK Linz maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı olan İspanyol santrfor Alvaro Negredo da kafileye dahil edilmedi. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Orkan, ile da Belgrad'a götürülmedi.

Partizan: Stojkovic, Nemanja Miletic-73 numara, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic-26 numara, Kosovic, Zdjelar, Zakaric, Pantic, Jankovic, Ricardo

Beşiktaş: Tolga Zengin, , Pepe, Vida, Adriano, , Medel, Tolgay Arslan, Quaresma, Larin, Caner Erkin

RAKİP SEYİRCİ YOK

Torshavn ve LASK Linz karşı- 3 laşmalarında olduğu gibi Partizan maçında da deplasman hakkından vazgeçen Beşiktaş, bu akşam seyircisinden yoksun. Partizan kulübü de aynı şekilde 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş karşılaşmasına taraftar getirmeyecek.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçında 80 kez kazandı, 84 yenilgi alırken, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 296 gol gördü.

Kartal, Avrupa kupalarında 3 kez e yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987'de adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, 2002-03'te ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-
17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

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CANLI | Partizan-Beşiktaş
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