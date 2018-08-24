Beşiktaş avantajla dönüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son viraja girdi. Siyah-beyazlılar play-off eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karştı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sona erdi



PARTİZAN 1-1 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU )

Ricardo Gomes - 14

Tolgay Arslan - 15



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada sol kanattan Zakaric'in ortasında arka direkte Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



15. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında altıpas içinde Tolgay'ın kafasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



20. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tolgay'ın şutu az farkla dışarı çıktı.



37. dakikada Zdjelar'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Zakaric'in şutu az farkla auta gitti.



39. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın köşe atışında, ön direkte Larin'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada sağ kanattan Zakaric'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Miletic'in kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.



61. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında arka direkte Caner'in kafa vuruşunda top auta çıktı.



81. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe atışında, Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Stat: FK Partizan



Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx



Partizan: Vladimir Stojkovic xx, Svetozar Markovic xx, Nemanja Miletic xx, Nemanja Miletic xx, Marc Valiente xx, Goran Zakaric xx, Nebojsa Kosovic xx (Scekic dk. 66 x), Sasa Zdjelar xx, Danilo Pantic xx, Marko Jankovic x (Djordje Ivanovic dk. 35 x), Ricardo Gomes xx (Nikolic dk. 74 x)



Yedekler: Filip Kljajic, Gabriel Enache, Seydouba Soumah, Milan Smiljanic



Teknik Direktör: Zoran Mirkovic



Beşiktaş: Tolga Zengin xx, Pepe xx (Roco dk. 76 x), Gökhan Gönül xx, Adriano xx, Vida xx, Gary Medel xx, Necip Uysal x, Tolgay Arslan xxx (Güven Yalçın dk. 89 ?), Ricardo Quaresma xxx (Gökhan Töre dk. 79 x), Caner Erkin xx, Cyle Larin xx



Yedekler: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Vagner Love



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Ricardo Gomes (dk. 14) (Partizan), Tolgay Arslan (dk. 15) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Kosovic, Ivanovic, Miletic, Nikolic (Partizan), Caner, Tolgay Arslan, Larin (Beşiktaş)

PARTİZAN-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşan Beşiktaş, bir önceki turda oynadığı LASK Linz maçına göre sahaya 4 değişikle çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettikleri LASK Linz maçında ilk 11'de yer verdiği Roco ile Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. Partizan maçında bu 4 ismin yerine Gökhan Gönül, Vida, Quaresma, Necip Uysal ilk 11'de başladı.

- BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

UEFA tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen karşılaşmaya konuk takım Beşiktaş'ın taraftarları alınmadı. Karara göre, İstanbul'daki rövanş maçına da Partizan taraftarları alınmayacak.

Partizan taraftarlarının ise maça ilgisi yoğundu. Sırp taraftarlar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın büyük bölümünü doldurdu. Sadece kale arkası bölümlerde boşluklar gözlendi.

Partizan Stadı'ndaki karşılaşmayı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de takip etti.

- MAÇTA İLGİNÇ İSİM BENZERLİĞİ

Sırbistan ekibinin savunmasında iki ismin Nemanja Miletic olması kafaları karıştırdı.

Aynı isim ve soyadı taşışan Miletic'lerden 16 Ocak 1991 doğumlu olan, 73 numaralı formasıyla savunmanın sağında forma giydi. 26 Temmuz 1991 doğumlu olan diğer Miletic ise 26 numaralı formasıyla savunmanın solunda görev yaptı.