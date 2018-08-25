Bayern Münih'te Kingsley Coman şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'ı 3-1 yendikleri sezonun açılış maçında sakatlanan Coman'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilecek 22 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

Fransız milli futbolcu, şubat ayında aynı bileğinden ameliyat edilmiş ve 2,5 ay forma giyememişti.