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'te şoku!

Bundesliga'nın açılış maçında sakatlanan 'in yıldızı 'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 12:09
Bayern Münih'te Kingsley Coman şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , Fransız kanat oyuncusu 'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'ı 3-1 yendikleri sezonun açılış maçında sakatlanan Coman'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilecek 22 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

Fransız milli futbolcu, şubat ayında aynı bileğinden ameliyat edilmiş ve 2,5 ay forma giyememişti.

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Bayern Münih'te Kingsley Coman şoku!
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