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Çalımbay, 'nı istiyor

'den gönderilmesi beklenen futbolcular arasında yer alan 'na Atiker talip oldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 11:45
Çalımbay, İsmail Köybaşı'nı istiyor

yönetiminde sezona damgasını vurması beklenen Atiker Konyaspor'un gözü de. Yeşil- Beyazlılar özellikle sol bek için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefteki isim ise Çalımbay'ın takımında görmeyi çok istediği li İsmail Köybaşı.

Edinilen bilgiye göre , tecrübeli savunmacıyla her konuda anlaşmaya vardı. Ancak transferin sonuçlanması için Fenerbahçe'nin yapacağı sol bek takviyesi bekleniyor. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan İç Anadolu ekibi, Fenerbahçe'nin hamlesini bekliyor. Oyuncunun 1.8 milyon euro olan yıllık ücretinin yarısını Konyaspor'un karşılayacağı ifade ediliyor. (Fanatik)

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Çalımbay, İsmail Köybaşı'nı istiyor
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