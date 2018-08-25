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'de! Mutlu ve heyecanlı

Meksikalı stoper ’de. Transferiyle ilgili ülke basınına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye ve Süper Lig’e övgüler yağdırıp, “Yeni bir macera için mutlu ve heyecanlıyım” dedi

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Diego Reyes Fenerbahçe'de! Mutlu ve heyecanlı
stoper mevkiini Meksikalı ile takviye etti. Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce sosyal medyadan duygularını paylaşıp, "Yeni evime gidiyorum. Yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Diego Reyes, ülke basınına verdiği röportajda ise Fenerbahçe'yi tercih nedenini şöyle özetledi: "Kendimi harika hissediyorum. Yüzde 100 hazırım. Her şeyin güzel olduğu ve inanılmaz takımların bulunduğu bir lige gidiyorum. Umarım kısa zamanda formayı kapabilirim. Yarışmacı bir ligde olacağımı biliyorum. Türklerin tutkulu olduklarını hissedebiliyorum ve bunu seviyorum. Bazı videolar izledim. Umarım takımda önemli bir rolüm olur."

REYES COŞKUSU
Gece geç saatlerde İstanbul'a ayak basan Diego Reyes'i Fenerbahçe taraftarı bağrına bastı. Meksikalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların selfie isteklerini geri çevirmedi.
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Diego Reyes Fenerbahçe'de! Mutlu ve heyecanlı
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