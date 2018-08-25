Diego Reyes Fenerbahçe'de! Mutlu ve heyecanlı

Fenerbahçe
stoper mevkiini Meksikalı Diego Reyes
ile takviye etti. Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan
26 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce sosyal medyadan duygularını paylaşıp, "Yeni evime gidiyorum. Yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım"
ifadelerini kullandı. Diego Reyes, ülke basınına verdiği röportajda ise Fenerbahçe'yi tercih nedenini şöyle özetledi: "Kendimi harika hissediyorum.
Yüzde 100 hazırım. Her şeyin güzel olduğu ve inanılmaz takımların bulunduğu bir lige gidiyorum
. Umarım kısa zamanda formayı kapabilirim. Yarışmacı bir ligde olacağımı biliyorum.
Türklerin tutkulu olduklarını hissedebiliyorum ve bunu seviyorum. Bazı videolar izledim. Umarım takımda önemli bir rolüm olur." REYES COŞKUSU
Gece geç saatlerde İstanbul'a ayak basan Diego Reyes'i Fenerbahçe taraftarı bağrına bastı. Meksikalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların selfie isteklerini geri çevirmedi.