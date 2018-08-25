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pazartesi günü yola çıkıyor

, Sunderland’i ’yi kiralamak için ikna etti. Türkiye’ye davet edilen savunma oyuncusunun pazartesi günü gelmesi bekleniyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Papy Djilobodji pazartesi günü yola çıkıyor
savunma bölgesine takviye yapmak için bir süredir arayışlarını devam ettiriyordu. Bordo-mavililer, bu noktada uzun zamandır ismi gündemde olan 'nin transferi için Sunderland kulübü ile geçtiğimiz hafta resmi temaslara başlamıştı. İngiliz kulübünün ilk başta kiralama formülüne yanaşmaması üzerine Papy Djilobodji'yi devreye sokan bordo-mavililer, Sunderland'i sonunda ikna etti. Sadece ödemenin şekli konusundaki küçük pürüzler kaldığı ifade edildi. Bordo-mavili kulüp Sunderland'in de onay vermesiyle Djilobodji'yi Türkiye'ye davet etti. Son anda bir aksilik olmaması durumunda 29 yaşındaki savunma oyuncusunun pazartesi günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN BAŞKENT SINAVI
Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilen ardından sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, bugün Başkent deplasmanında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takımda bu mücadele öncesi sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi ile kadro dışı bırakılan Mustafa Akbaş ve yeni transfer Zeki Yavru kadroda yer almıyor.
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Papy Djilobodji pazartesi günü yola çıkıyor
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