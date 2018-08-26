Fenerbahçe Göztepe'ye mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon 2. dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Göztepe, Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda Halil Akbunar'la bulduğu golle üstünlük kurdu. Bu skoru koruyan ev sahibi ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Sezona sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikten sonra İzmir deplasmanında da Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, dış sahada 2 maçta da galibiyete ulaşamadı. Geçen sezon 3. haftayı 5 puanla kapatan Fenerbahçe, 2016-2017'de ise 1 puanda kalmıştı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra Göztepe karşısında da gol atamadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasında Skrtel kafayla indirdi. Göztepe ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Beto'da kaldı.



11. dakikada Traore soldan ortaladı, Tayfur'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



19. dakikada Slimani'nin sağ kanadın son çizgisinden yaptığı yerden ortada penaltı noktasında topla buluşan Eljif'in vuruşunda meşin yuvarlak Beto'nun kontrolünde auta çıktı.



30. dakikada Slimani'nin pasında topla buluşan Mehmet Topal, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Beto'nun üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top direkten geri geldi.



39. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önüne bulan Isla uzak bir mesafeden kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda gelişine vuran Alper, topu auta yolladı.



66. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Halil Akbunar, yaklaşık 25 metreden yaptığı şık vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0



81. dakikada Borges'in kafasından seken topta Eljif bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



90. dakikada Soldado'nun düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Stat: Bornova



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx



Göztepe: Beto xx, Traore xx, Titi xx, Reis xx, Gassama xx, Borges xx, Alpaslan xx (Poko dk. 64 x), Tayfur xx (Hakan Çinemre dk. 90 ?), Halil xx (Ngando dk. 90 ?), Yasin xx, Deniz xx



Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Grillo, Yalçın, Berkan, Doğanay, Samed Ali



Teknik Direktör: Bayram Bektaş



Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Isla xx, Mehmet Topal xx (Mehmet Ekici dk. 83 x), Alper Potuk xx (Soldado dk. 79 x), Eljif Elmas xx, Dirar xx (Barış Alıcı dk. 65 x), Ayew xx, Slimani xx



Yedekler: Kameni, Ferdi, Şener, Berke, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kağan



Teknik Direktör: Philippe Cocu



Gol: Halil (dk. 66) (Göztepe)



Sarı kartlar: Poko, Reis (Göztepe), Slimani (Fenerbahçe)

GÖZTEPE'NİN İLK GALİBİYETİ

İlk hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1, ikinci haftada ise Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk puanlarını Fenerbahçe karşısında aldı.

Göztepe'nin galibiyet golüne imza atan Halil Akbunar da bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçen sezon Göztepe formasıyla Akhisarspor ve Beşiktaş maçlarında birer golü bulunan Halil Akbunar, takımına Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren gole imza attı.

4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada konuk ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Hafta içinde Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına, Josef de Souza'nın ise aynı ülkeden El Ahli'ye transfer olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik ismi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mehmet Topal, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım ve Andre Ayew sezonun 3. maçında da ilk 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, ilk defa Süper Lig'de müsabaka kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de 200. karşılaşmasına çıktı.

- GÖZTEPE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.

Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Titi de Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'de 100'üncü müsabakada forma şansı buldu.

- CÜNEYT ÇAKIR'DAN 3. DALYA

Süper Lig'de ilk maçına 29 Eylül 2001'de çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Cüneyt Çakır, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300'üncü Süper Lig maçında görev aldı.

FIFA kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, 164 uluslararası karşılaşmada görev yaptığı kariyerinde 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

- ALİ KOÇ DA MAÇI İZLEDİ

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de izledi.

Karşılaşma başlamadan önce Cüneyt Çakır'ın kulaklığındaki sorun kısa sürede halledildi.