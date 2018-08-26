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Son dakika: 'nin yeni transferi , 'a geldi

Son dakika haberi...'nin prensip anlaşmasına vardığı Meksikalı oyuncu 'a geldi.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 20:08
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Fabian, İstanbul'a geldi

'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı orta saha oyuncusu Atatürk Havalimanı'na geldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi 'un 2016'nın Ocak ayında Meksiksa ekibi Chivas'tan 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 29 yaşındaki oyuncunun transferinde mali detaylar henüz belli olmazken ilk gelen bilgiler Fenerbahçe'nin Alman ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli, Fabian'a ise yıllık 1.5 milyon Euro ödeyeceği yönünde.

Fabian, geçtiğimiz sezon Eintracth Frankfurt ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıktı ve 1 gol attı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Fabian, İstanbul'a geldi
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