Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Fabian, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian Atatürk Havalimanı'na geldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'un 2016'nın Ocak ayında Meksiksa ekibi Chivas'tan 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 29 yaşındaki oyuncunun transferinde mali detaylar henüz belli olmazken ilk gelen bilgiler Fenerbahçe'nin Alman ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli, Fabian'a ise yıllık 1.5 milyon Euro ödeyeceği yönünde.

Fabian, geçtiğimiz sezon Eintracth Frankfurt ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıktı ve 1 gol attı.