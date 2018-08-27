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3. uçak Fabian’ı getirdi

, Reyes derken dün de Meksikalı , F.Bahçe için ’a geldi. 10 numara bugün sağlık kontrolünden geçecek

Giriş Tarihi: 27.8.2018
3. uçak Fabian’ı getirdi

Fenerbahçe transferin bitimine sayılı günler kala uçakları ardı ardına indiriyor. İsviçreli forvet ve Meksikalı defans Reyes'in ardından dün de Meksikalı orta saha sarı-lacivertliler için 'a geldi. Alman ekibi forması giyen 29 yaşındaki 10 numara, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncunun testlerinde bir sorun çıkmazsa, iki yıllık kiralık sözleşmeye imzalar atılacak. Fenerbahçe, Frankfurt kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis öderken, oyuncu yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. 'ın da istediği Fabian'ın, sarı-lacivertlileri tercih etmesinde, oyuncunun menajerinin Sportif Direktör Comolli ile dostluğu etken oldu.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Fabian, 'Fenerbahçe' atkısı açarken, kendisini karşılamaya gelen az sayıda taraftarın selfie isteklerini de geri çevirmedi.

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3. uçak Fabian’ı getirdi
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