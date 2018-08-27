3. uçak Fabian’ı getirdi

Fenerbahçe transferin bitimine sayılı günler kala uçakları ardı ardına indiriyor. İsviçreli forvet Frey ve Meksikalı defans Reyes'in ardından dün de Meksikalı orta saha Marco Fabian sarı-lacivertliler için İstanbul'a geldi. Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen 29 yaşındaki 10 numara, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncunun testlerinde bir sorun çıkmazsa, iki yıllık kiralık sözleşmeye imzalar atılacak. Fenerbahçe, Frankfurt kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis öderken, oyuncu yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Beşiktaş'ın da istediği Fabian'ın, sarı-lacivertlileri tercih etmesinde, oyuncunun menajerinin Sportif Direktör Comolli ile dostluğu etken oldu.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Fabian, 'Fenerbahçe' atkısı açarken, kendisini karşılamaya gelen az sayıda taraftarın selfie isteklerini de geri çevirmedi.