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tepetaklak

Ofsaytın yeni yorumuyla gelen ilk golün 5 dakika ardından ikinciyi yiyen siyah-beyazlılar şoka girdi Santra ile gelen golü ’ı ümitlendirse de Yekta farkı tekrar ikiledi. İkinci yarıda kafasını konuşturdu. Ardından müthiş baskı ve pozisyonlarda Boffin devleşti. Pepe’nin 89. dakikada bir kafası da direkte patlayınca kaderine razı oldu

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Beşiktaş tepetaklak
MAÇIN RÖNTGENİ
1- 'ın oyun üstünlüğüne rağmen siyah-beyazlıların savunma adamları yaptıkları basit hatalarla adeta Antalyaspor'a 3 puanı hediye etti.
2- 20.dakikada Hakan'ın ortasında Adriano uzunca süre tartışılan bir kafa vuruşu ile topu neredeyse 1 metre önde olan Doukara'nın önüne bırakırken, Adriano'nun isteyerek topa dokunması yüzünden pozisyon ofsayt sayılmadı ve Doukara golünü attı.
3- Bu golden 5 dakika sonrasında 'in şutunda Doukara'ya çarpan top ağlara gitti. Bu gole ise 1 dakika sonra cevap verdi.
4- Taraftarlar Oğuzhan'ı her top kaybında ıslıklarken, neredeyse ilk defa iç sahada bir futbolcu maç içerisinde protesto edildi. Negredo taraftara dönerek "Yapmayın" işaretinde bulundu.
5- , Beşiktaş savunmasının boşluklarını iyi değerlendirirken, bu sefer 33'te Yekta golünü atarak durumu 3-1'e getirdi. Golün üç dakika sonrasında Güneş, Tolgay'ı oyundan alırken, 57'de de vasatı aşamayan Vida kenara geldi.
6- İkinci yarıda yorulan Antalyaspor'a karşı baskısını artıran Beşiktaş Quaresma'nın ortası ve 'nin kafası ile durumu 3-2'ye getirmesine rağmen 28 şut, 59 orta yaptığı karşılaşmada durumu 3-3'e getiremedi ve puansız sahadan ayrıldı.

Gülmedi bahtım yine!
Beşıktaş Şenol Güneş, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ı yine yenemedi.
İkilinin takımları, dördüncü kez karşı karşıya gelirken, Güneş, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Beşıktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ı yine yenemedi. İkilinin takımları, dördüncü kez karşı karşıya gelirken, Güneş, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

'Çok büyük bir takımı yendik'

iki gol, bir asistle oynayan Antalyaspor'un golcüsü Doukara, "Çok büyük bir takımı yendiğimizin farkındayız. Yenilmezlik serisini biliyorduk. imkansız diye bir şey yoktur. Biz de onu kanıtladık" dedi.

KARTAL'IN KALESİ DÜŞTÜ
Beşiktaş, yeni evi Vodafone Stadı'nda 'de 45 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılar bu süreçte evinde 38 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Süper Lig tarihinde iç sahada en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takım ise Trabzonspor. Bordo-mavililer, Avni Aker Stadı'nda tam 91 maç kaybetmedi.

Utku'dan tatsız siftah
Beşiktaş'ta Tolga'nın sakatlığıyla kaleye geçen 20 yaşındaki Utku Yuvakuran ligde ilk kez forma giydi. Utku'nun yedeği ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu oldu.

Dk. 20 DOUKARA 0-1
Hakan Özmert'in aşırtma pasında Adriano'nun kafayla müdahalesiyle topla buluşan Doukara, düzgün bir vuruşla golü attı.

Dk. 25 DOUKARA 0-2
Hakan Özmert'in sert şutu Doukara'ya çarparak kaleci Utku'nun uzanamayacağı köşeye gitti.

Dk. 26 NEGREDO 1-2
Santrayla birlikte Adriano'nun ceza alanına kestiği topu kaleci Boffin yumrukladı. Kısa düşen topu Negredo ceza sahası dışından kafayla ağlara yolladı.

Dk. 33 YEKTA 1-3
Doukara soldan ceza alanına girdi ve kestiği topu arka direkte filelere gönderdi.

Dk. 56 PEPE 2-3
Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Pepe arka direkte kafa ile ağlara gönderdi.

SİNİR HARBİ!
Oldukça gergin geçen mücadelenin 64. dakikasında, Antalyaspor'dan Bahadır sakatlık geçirdi ve sedye ile saha kenarına alındı. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır'ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan bu noktaya gelerek görevlilere tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi. Gönül'ün bu sırada sağlık görevlisinin sırtına vurduğu görüldü. Gökhan ise sağlıkçılara vurmadığını iddia ederek, "20 senedir futbol oynuyorum. Kimseye haksızlık yapmadım. Sağlıkçıya vuruyormuşum gibi görünüyor ama gerçekten öyle bir şey yok. Öyle gözüküyor. O arkadaşa sorun, vurdu derse hakkımda söylenenleri kabul ederim" dedi.
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Beşiktaş tepetaklak
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