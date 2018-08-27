Beşiktaş tepetaklak

MAÇIN RÖNTGENİ 1- Beşiktaş
'ın oyun üstünlüğüne rağmen siyah-beyazlıların savunma adamları yaptıkları basit hatalarla adeta Antalya
spor'a 3 puanı hediye etti. 2-
20.dakikada
Hakan'ın ortasında Adriano uzunca süre tartışılan bir kafa vuruşu ile topu neredeyse 1 metre önde olan Doukara'nın önüne bırakırken, Adriano'nun isteyerek topa dokunması yüzünden pozisyon ofsayt sayılmadı ve Doukara golünü attı. 3-
Bu
golden 5 dakika sonrasında Hakan Özmert
'in şutunda Doukara'ya çarpan top ağlara gitti. Bu gole ise 1 dakika sonra Negredo
cevap verdi. 4-
Taraftarlar Oğuzhan'ı her top kaybında ıslıklarken, neredeyse ilk defa iç sahada bir futbolcu maç içerisinde protesto edildi. Negredo taraftara dönerek "Yapmayın" işaretinde bulundu. 5- Antalyaspor
, Beşiktaş savunmasının boşluklarını iyi değerlendirirken, bu sefer 33'te Yekta golünü atarak durumu 3-1'e getirdi. Golün üç dakika sonrasında Güneş, Tolgay'ı oyundan alırken, 57'de de vasatı aşamayan Vida kenara geldi. 6-
İkinci
yarıda yorulan Antalyaspor'a karşı baskısını artıran Beşiktaş Quaresma'nın ortası ve Pepe
'nin kafası ile durumu 3-2'ye getirmesine rağmen 28 şut, 59 orta yaptığı karşılaşmada durumu 3-3'e getiremedi ve puansız sahadan ayrıldı. Gülmedi bahtım yine!
Beşıktaş Teknik Direktörü
Şenol Güneş, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ı yine yenemedi.
İkilinin takımları, dördüncü kez karşı karşıya gelirken, Güneş, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Beşıktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ı yine yenemedi. İkilinin takımları, dördüncü kez karşı karşıya gelirken, Güneş, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 'Çok büyük bir takımı yendik'
iki
gol, bir asistle oynayan Antalyaspor'un golcüsü Doukara, "Çok büyük bir takımı yendiğimizin farkındayız. Yenilmezlik serisini biliyorduk. Futbolda
imkansız diye bir şey yoktur. Biz de onu kanıtladık" dedi. KARTAL'IN KALESİ DÜŞTÜ
Beşiktaş, yeni evi Vodafone Stadı'nda Süper Lig
'de 45 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılar bu süreçte evinde 38 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Süper Lig tarihinde iç sahada en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takım ise Trabzonspor. Bordo-mavililer, Avni Aker Stadı'nda tam 91 maç kaybetmedi. Utku'dan tatsız siftah
Beşiktaş'ta Tolga'nın sakatlığıyla kaleye geçen 20 yaşındaki Utku Yuvakuran ligde ilk kez forma giydi. Utku'nun yedeği ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu oldu.
Dk. 20 DOUKARA 0-1
Hakan Özmert'in aşırtma pasında Adriano'nun kafayla müdahalesiyle topla buluşan Doukara, düzgün bir vuruşla golü attı.
Dk. 25 DOUKARA 0-2
Hakan Özmert'in sert şutu Doukara'ya çarparak kaleci Utku'nun uzanamayacağı köşeye gitti.
Dk. 26 NEGREDO 1-2
Santrayla birlikte Adriano'nun ceza alanına kestiği topu kaleci Boffin yumrukladı. Kısa düşen topu Negredo ceza sahası dışından kafayla ağlara yolladı.
Dk. 33 YEKTA 1-3
Doukara soldan ceza alanına girdi ve kestiği topu arka direkte Yekta Kurtuluş
filelere gönderdi.
Dk. 56 PEPE 2-3
Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Pepe arka direkte kafa ile ağlara gönderdi. SİNİR HARBİ!
Oldukça
gergin geçen mücadelenin 64. dakikasında, Antalyaspor'dan Bahadır sakatlık geçirdi ve sedye ile saha kenarına alındı. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır'ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan Gökhan Gönül
bu noktaya gelerek görevlilere tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi. Gönül'ün bu sırada sağlık görevlisinin sırtına vurduğu görüldü. Gökhan ise sağlıkçılara vurmadığını iddia ederek, "20 senedir futbol oynuyorum. Kimseye haksızlık yapmadım. Sağlıkçıya vuruyormuşum gibi görünüyor ama gerçekten öyle bir şey yok. Öyle gözüküyor. O arkadaşa sorun, vurdu derse hakkımda söylenenleri kabul ederim" dedi.