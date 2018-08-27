Trabzonspor, Caleb Ekuban ile görüşmelere başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban ile transfer görüşmelerine başladı. Caleb Ekuban, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyiyor.

AĞAOĞLU: "EKUBAN GÜNDEMDE"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada Caleb Ekuban'ın transferinin gündeme geldiğini belirterek, "Transfer sezonun başından beri neredeyse 20'ye yakın oyuncu ile görüşme yapıldı. Bunlardan biri de Ekuban. Trabzonspor'un bütçesi, harcayacağı para belli. Muhammet Beşir ve Ramil Sheidaev'in takımdan ayrılmasından sonra o mevkide sadece Burak ile Rodallega kaldı. Ekuban da düşük maliyetli bir oyuncu olduğu için ismi gündeme geldi. Şu an kesinleşmiş bir durum yok ancak görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CALEB EKUBAN KİMDİR?

1994 yılında doğan Caleb Ekuban futbola İtalya'da başladı. Gana asıllı forvet oyuncusu Caleb Ekuban profesyonel kariyerine ise Chievo Verona kulübünde başladı.?Chievo altyapısında yetişen ve 2017 yılının Temmuz ayından bu yana İngiltere'de Leeds United forması giyen Caleb Ekuban 1,82 boyunda ve santrfor olarak oynuyor.