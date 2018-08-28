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, Mısırlı sol bek 'i İstanbul'a getirdi

, bonservisi Mısır ekibi 'da bulunan 22 yaşındaki sol bek 'i sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:12
Başakşehir, Mısırlı sol bek Karim Hafez'i İstanbul'a getirdi

Medipol , geçtiğimiz sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens'te forma giyen Mısırlı sol bek 'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertli ekip, bonservisi Mısır ekibi 'da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

Genç oyuncunun sağlık kontrolünden sorun çıkmaması durumunda satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı.

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Başakşehir, Mısırlı sol bek Karim Hafez'i İstanbul'a getirdi
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