Galatasaray'dan 6 gollü resital

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Fernando, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Emre Akbaba (2) ve Henry Onyekuru'dan geldi.

GALATASARAY 6-0 ALANYASPOR (MAÇ SONUCU)

36' Fernando

48' Sinan Gümüş

53' Eren Derdiyok

56' Emre Akbaba

82' Henry Onyekuru

84' Emre Akbaba

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada Villafanez'in sol kanatta ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisi arasından kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak köşeden auta gitti.

16. dakikada Djalma Campos'un ara pasıyla ceza sahasına giren Bobo, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda zamanında kalesini terk eden Uruguaylı file bekçisi topun sahibi oldu.

20. dakikada Belhanda'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Nagatomo, pasını penaltı noktası önündeki Onyekuru'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı kornerde Sinan Gümüş arka direkte topu kafayla altıpasa indirdi. Eren Derdiyok, Maniatis ve Cenk Ahmet Alkılıç'ın yer aldığı karambolde top kale çizgisi gerisindeki Fernando'nun önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

40. dakikada hızlı gelişen atakta Galatasaraylı futbolcular Aytemiz Alanyaspor savunmasını 4'e 2 yakaladı. Sinan Gümüş, uzun mesafe sürdüğü topu soldan bindiren Nagatomo'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda ortasında araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Savunmadaki Tzavellas'ın kafasına da çarpan top kaleci Haydar Yılmaz'ı yanılttı ve yakın köşeden filelerle buluştu: 2-0.

53. dakikada ev sahibi takım 3. golü buldu. Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş, pasını Eren Derdiyok'a aktardı. Bu oyuncu, altıpas gerisinde uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

56. dakikada Galatasaray, 4 farklı üstünlük kurdu. Belhanda'nın uzaktan şutunda savunmaya çarpan top sol kanada açıldı. Pozisyonu devam ettiren Emre Akbaba, ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti ve uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-0.

63. dakikada Belhanda'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

65. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına sokulan Onyekuru'nun şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Sinan Gümüş, ceza sahası içi sağ çaprazda Villafanez ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Hakem'in uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Meler, kararını değiştirerek hava atışıyla oyunu yeniden başlattı.

82. dakikada sarı-kırmızılı ekip 5. golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın çaprazdan şutunda top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Pozisyonu takip ederek son çizgi üzerinde topu tutan Emre, meşin yuvarlağı ortaya çevirdi. Altıpas içinde Muğdat Çelik'in vurduğu meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 5-0.

84. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Yunus Akgün'ün soldan ortasında arka direkteki Emre Akbaba'nın uygun durumda vuruşunda, top filelerle buluştu: 6-0.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo, Fernando (Dk. 86 Ozan Kabak), Belhanda, Emre Akbaba, Sinan Gümüş (Dk. 73 Muğdat Çelik), Onyekuru (Dk. 83 Yunus Akgün), Eren Derdiyok

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Tzavellas, Nsakala, Efecan Karaca (Dk. 73 Augusto), Maniatis, Taha Yalçıner, Djalma Campos (Dk. 59 Hasan Ayaroğlu), Villafanez, Bobo (Dk. 46 Mbilla)

GOLLER: Dk. 37 Fernando, Dk. 49 Sinan Gümüş, Dk. 53 Eren Derdiyok, Dk. 56 ve 84 Emre Akbaba, Dk. 82 Onyekuru (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 35 Barış Başdaş (Aytemiz Alanyaspor)