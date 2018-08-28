Trabzonspor, Caleb Ekuban'ı getirdi

Trabzonspor
'da stoper için transfer
çalışmaları devam ederken sürpriz bir bölgeye takviye gerçekleşti. Bordo-mavililer, Leeds United
kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gana asıllı İtalyan forvet oyuncusu Caleb Ekuban
'ın kiralanması konusunda anlaştı. Bir yıllık kiralama karşılığında bordo-mavililerin İngiliz ekibine bedel ödemeyeceği, oyuncuya ise yıllık 300 bin Euro
civarında bir rakamın verileceği ifade edildi. Bu arada 24 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği, ardından ise sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Leeds United formasını 21 maçta giyen Caleb Ekuban, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İBANEZ YOL AYRIMINDA
Trabzonspor'la çok iyi bir yurt dışı kampı geçirmesine rağmen sezona kötü başlayan Luis İbanez'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Arjantinli, geçtiğimiz günlerde yönetimin talebini kabul ederek yıllık ücretinde 150 bin Euro indirime gitmişti. Ancak yönetimin son dakika transferlerine yer açmak için bu oyuncuya gelebilecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. PAPY BEKLENİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman
'ın ısrarla takviye istediği stoper bölgesi için Papy Djilobodji'den cevap bekliyor. Menajerinin istediği ekstra 250 bin Euro ücreti vermemekte kararlı olan yönetim, 29 yaşındaki Papy'den 'Evet' yanıtını kısa sürede almayı umuyor. Bu arada kendisine verilen antrenman programına uymadığı için son idmana alınmayan Mustafa Akbaş
, dün takımla antrenmana çıktı. Amiri de düz koşulara başlarken, ağrıları olan Rodallega ile Burak Yılmaz
salonda çalıştı. Bir Görüş: İskender Günen Transfer gerekliydi
Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'dan sonra üçüncü bir forvet transferi yaptı. Ön tarafa bir isim daha lazım mıydı, evet gerekliydi. Geçen yıl Burak'ın sakatlanmasından sonra önde Rodallega ile birlikte değerlendirilecek başka bir oyuncu yoktu. Bu da bazı maçlarda sorunları beraberinde getiriyordu. Bugün de Burak'ın sakatlıktan kurtulamadığı düşünülürse, yapılan transfer doğru bir hamledir. Ekuban'ın ise imkânlar dahilinde hesaplı bir transfer olduğu görülüyor.