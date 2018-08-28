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’ın 24 yaşındaki forveti ’ı bedelsiz olarak kiralayan , oyuncuyu dün Trabzon’a getirdi. Gana asıllı İtalyan yıldıza yıllık 300 bin ödenecek

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
Trabzonspor, Caleb Ekuban'ı getirdi
'da stoper için çalışmaları devam ederken sürpriz bir bölgeye takviye gerçekleşti. Bordo-mavililer, kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gana asıllı İtalyan forvet oyuncusu 'ın kiralanması konusunda anlaştı. Bir yıllık kiralama karşılığında bordo-mavililerin İngiliz ekibine bedel ödemeyeceği, oyuncuya ise yıllık 300 bin civarında bir rakamın verileceği ifade edildi. Bu arada 24 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği, ardından ise sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Leeds United formasını 21 maçta giyen Caleb Ekuban, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İBANEZ YOL AYRIMINDA
Trabzonspor'la çok iyi bir yurt dışı kampı geçirmesine rağmen sezona kötü başlayan Luis İbanez'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Arjantinli, geçtiğimiz günlerde yönetimin talebini kabul ederek yıllık ücretinde 150 bin Euro indirime gitmişti. Ancak yönetimin son dakika transferlerine yer açmak için bu oyuncuya gelebilecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

PAPY BEKLENİYOR
Trabzonspor, teknik direktör 'ın ısrarla takviye istediği stoper bölgesi için Papy Djilobodji'den cevap bekliyor. Menajerinin istediği ekstra 250 bin Euro ücreti vermemekte kararlı olan yönetim, 29 yaşındaki Papy'den 'Evet' yanıtını kısa sürede almayı umuyor. Bu arada kendisine verilen antrenman programına uymadığı için son idmana alınmayan , dün takımla antrenmana çıktı. Amiri de düz koşulara başlarken, ağrıları olan Rodallega ile salonda çalıştı.

Bir Görüş: İskender Günen
Transfer gerekliydi
Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'dan sonra üçüncü bir forvet transferi yaptı. Ön tarafa bir isim daha lazım mıydı, evet gerekliydi. Geçen yıl Burak'ın sakatlanmasından sonra önde Rodallega ile birlikte değerlendirilecek başka bir oyuncu yoktu. Bu da bazı maçlarda sorunları beraberinde getiriyordu. Bugün de Burak'ın sakatlıktan kurtulamadığı düşünülürse, yapılan transfer doğru bir hamledir. Ekuban'ın ise imkânlar dahilinde hesaplı bir transfer olduğu görülüyor.
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Trabzonspor, Caleb Ekuban'ı getirdi
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