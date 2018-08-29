Transferin en kârlısı Fenerbahçe

15 MİLYON 900 BİN EURO ARTIYA GEÇTİ

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar kadrosuna kattığı 6 futbolcu (Frey, Barış, Berke, Ferdi, Slimani, Reyes) için 9 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli öderken, en pahalı transferi İsviçre'nin Zürich takımından 2 milyon 800 bin Euro bedelle alınan Michael Frey oldu. Fenerbahçe gönderdiği 4 futbolcu için 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Josef de Souza için kulübün kasasına tam 12 milyon Euro girdi. Al-Nasr'a transfer olan Brezilyalı Giuliano'dan 10 milyon 500 bin Euro, Al-Wahda'ya imza atan Fernandao'dan ise 2 milyon 550 bin Euro gelir elde edildi. Kiralık olarak Serie A ekiplerinden Empoli'ye gönderilen Salih Uçan'dan ise kulübün kasasına 1 milyon Euro girdi. Takıma gelen 6 oyuncu için 9 milyon 700 bin Euro ödeme yapılırken, gidenlerden 25 milyon 600 bin Euro gelir elde edildi ve böylece 15 milyon 900 bin Euro ile transfer döneminde 4 büyük kulüp arasında şu ana kadar en çok kâr eden takım oldu.



RAKİPLER NE YAPTI?

BEŞIKTAŞ: 11 milyon 250 bin Euro kârla F.Bahçe'yi takip etti.

TRABZONSPOR: 6 milyon 665 bin Euro kâr elde etti.

GALATASARAY: 1 milyon 50 bin Euro kârla geride kaldı.