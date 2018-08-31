Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Partizan'ı evinde 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 37. ve 69. dakikada Pepe, 45. dakikda Oğuzhan Özyakup'tan geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi yarın TSİ 14.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ 3 - 0 PARTIZAN (MAÇ SONUCU)

37' Pepe

45' Oğuzhan Özyakup

69' Pepe

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında arka direkte Quaresma bekletmeden kale önüne gönderdiği topa Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada ceza sahası dışından Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45. dakikada Larin ile yaptığı verkaç sonucu penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Oğuzhan'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Pantic'in yaptığı sert vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Zakaric'in ortasında Pantic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

59. dakikada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Larin, Gökhan Gönül'e pasını aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Oğuzhan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Caner'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Srojkovic topu son anda kornere çeldi.

69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

87. dakikada sol taraftan Quaresma'nın kullandığı kornerde arka direkte Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stojkovic'ten kornere gitti.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorge xx

BEŞİKTAŞ: Utku xx, Gökhan xx, Pepe xxxx, Vida xx, Adriano xx, Medel xxx (Dorukhan dk. 77 x), Tolgay Arslan xx, Necip Uysal x (Oğuzhan dk. 27 xx), Caner Erkin xx (Gökhan Töre dk. 87 ?), Quaresma xxx, Larin xx

YEDEKLER: Ersin Destanoğlu, Babel, Negredo, Roko

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

PARTİZAN: Stojkovic x, Miletic x, Markovic x (Nikolic dk. 46 x), Valiente x, N.Miletic xx, Scekic x (Enache dk. 57 x), Ivanovic x (Soumah dk. 62 x), Zakaric x, Pantic x, Zdjelar x, Ricardo x

YEDEKLER: Kljajic, Sehovic, Smiljanic, Ozegovic

TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic

GOLLER: Pepe (dk. 37 ve 69), Oğuzhan (dk. 45) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Miletic, Ricardo, Nikolic (Partizan)