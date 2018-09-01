Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın 13. dakikasında Andre Ayew'in attığı golle öne geçen sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.? Fenerbahçe, müsabakanın 52. dakikasında Bernard Mensah'ın golüyle 1-1 beraberliği yakalayan Kayserispor karşısında 57. dakikada İslam Slimani'nin ayağından gelen golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1. Karşılaşmanın 61. dakikasında Martin Skrtel'in ters vuruşla kendi ağlarını havalandırmasıyla yeniden beraberliği sağlayan Kayserispor, 69. dakikada Tjaronn Chery'nin golüyle 3-2 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremeyince maç 3-2 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Lige sahasındaki Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, sonrasındaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenilerek üst üste 3 maçtan da puan çıkaramadı.

9 YIL SONRA ÜST ÜSTE ÜÇ MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, 9 yıl sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında mağlup oldu. Son olarak 2009-2010 sezonunun 13, 14 ve 15. haftalarında puan alamayan sarı-lacivertliler, 9 yıl aradan sonra kötü istatistiğini tekrarladı.

EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICINI EGALE ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde dördüncü haftalar itibarıyla en kötü başlangıç yaptığı sezonu egale etti. Sarı lacivertli takım, en son 1971-1972 sezonunda ilk dört haftayı 3 puan ile tamamlamıştı.

KAYSERİSPOR'A KARŞI 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan sadece birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 biterken Kayseri'de kazanan taraf ise 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oluştu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip gelmişti. Sarı-lacivertliler, son olarak sahasında ağırladığı sarı-kırmızılı takıma 3-2 yenildi. İki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

İÇ SAHADA 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de sahasında yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, ligde geçen sezonun 28. haftasındaki Osmanlıspor müsabakasıyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda çıktığı 5 karşılaşmada rakiplerine puan vermemişti.

VAR KIRMIZI KART GETİRDİ

Kayserisporlu Şamil Çinaz, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla kırmızı kart gördü. Maçın 80. dakikasında Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyen hakem Ümit Öztürk, Şamil'e Eljif Elmas'ın ayağına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

AYEW VE SLİMANİ GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Andre Ayew ile İslam Slimani, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 13. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kafayla topu ağlara gönderen Ayew, Fenerbahçe'deki 5. resmi maçında ilk golünü attı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Ayew'in sağdan ortasında topu filelere gönderen Slimani de 3. Süper Lig maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

FREY, İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadeleye yedekler arasında başlayan İsviçreli futbolcu, 66. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girdi.

KAYSERİSPOR İLK KEZ KALESİNDE GOL GÖRDÜ

Karşılaşmayı kazanan Kayserispor, bu sezon kalesinde ilk kez gol göldü. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk üç haftasındaki müsabakalarAntalyalyaspor'u 2-0 yenip, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Öte yandan Kayserispor, son 3 sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçlarda üçer gol attı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi ile 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynadığı maçlarda 3-3 berabere kalmıştı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın sonunda Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti tribünde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra soyunma odasına giderken, futbolculardan Chery, Deniz Türüç ve Bilal Başacıkoğlu sahada kutlamalara devam etti. Bunun üzerine Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Alper Potuk, bu futbolculara sevinçlerini abarttıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Futbolcular arasında kısa süreli itişme yaşandı.

HAMZA YERLİKAYA DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da karşılaşmayı izledi.? Yerlikaya, müsabakayı protokol tribününden takip etti.