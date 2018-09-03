Kartal’a bir çelme de Timsah'tan

MAÇIN RÖNTGENİ 1- Beşiktaş
'ın
yeni kalecisi Karius, ayağının tozuyla kritik Bursa deplasmanında iyi bir siftah yaptı. İlk yarıdaki belki de en önemli pozisyonda Lima'ya geçit vermeyip takımını devreye 0-0'la soktu. 2- Bursaspor
'un
golü yemeden önceki bölümde iştahlı oyunu, topa en az Beşiktaş kadar hakim olma çabası ve merkezden ürettiği fırsatlar dikkat çekti ama 1-0 sonrası aynı üretkenlik yoktu. 3-
Oğuzhan
Özyakup, Beşiktaş'ın oyununa şekil veren en önemli futbol
cu... O iyiyken Beşiktaş daha iyi. Forma giren oyun kurucu, 51. dakikada Babel'e attığı nefis pasla takımına golü getiren isim oldu. 4-
Herkesin
fellik fellik golcü aradığı ortamda transfer
in son gününde Bursaspor'a gelen Diafra Sakho 48 saati dolmadan golle tanıştı. Premier Lig
patentli transfer, ön direkte Yusuf Erdoğan
'ın ikramını geri çevirmedi. 5-
Yusuf
Erdoğan, idolü Ricardo Quaresma
'nın önünde takımına puanı getiren golün mimarıydı.
30'uncu dakikada oyuna giren Yusuf'un attığı nefis deparla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Dk. 51-BABEL 0-1 Oğuzhan Özyakup
, ceza alanına girmeden pasını Ryan Babel
'e aktardı. Pozisyonu iyi takip eden Babel'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluştu. Dk. 86-SAKHO 1-1
Orta sahadan gönderilen uzun topa attığı nefis deparla aut çizgisinde yetişen Yusuf Erdoğan, ortasını yaptı. Sakho, Pepe
'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skora denge getirdi. 'APTALCA BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM'
Beşiktaş'ın?
Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Ryan Babel'den ilginç bir tepki geldi. Maç sonu röportajında soruları yanıtsız bırakan Hollandalı oyuncu, ''Çok duygusal durumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine, bir şey söylememek daha iyi'' demekle yetindi. Babel, gelecek haftalarla ilgili soru üzerine de ''Bilmiyorum'' ifadesini kullandı. GÜNEŞ'TEN EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ Şenol Güneş
, Beşiktaş'ta ilk 4 hafta itibarıyla ligdeki en kötü başlangıcını yaptı. 2015-16 sezonunda 9 puan, 2016-17 sezonunda 10 puan, 2017-18 sezonunda yine 10 puan toplayan tecrübeli hoca, bu sezon ise 7 puanda kaldı. FATURA FUTBOLCULARA
Güneş:
"Oyuncularımın tamamı kendi performanslarının gerisinde kaldı. Rakibin etkili atağı yokken, yediğimiz golle şok etkisi yaşadık"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının tamamında düşündükleri oyunu sergileyemediklerini dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı sahaya çıkan oyuncular ne hücumda ne de savunmada dirençli değildi. Futbolumuzda pas yapmak ve hızlı çıkmak var ama bunların hiçbiri sahada yoktu. Hatalardan pozisyon verdik. İkinci yarıda daha iyi olmamıza rağmen futbolcularımız kendi oyunlarının geresinde kaldı. 3 oyuncumuzun arasından yediğimiz gol var. Rakibin etkili atağı yokken, bu gol şok etkisi yarattı. Son 2-3 dakikadaki arzumuzu maç başında gösteremedik ve iki puan kaybettik, üzgünüz" şeklinde konuştu.