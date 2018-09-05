Phillip Cocu’nun tazminatı 7.5 milyon euro

Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken, en çok tartışılan konulardan biri Fenerbahçe'nin yol yakınken teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırıp ayırmaması… Hollanda'dan gelen bilgiler Cocu'nun asla istifa etmeyeceği yönünde. Eindhoven Dagblad gazetesinden Rik Elferink konuyla çok ilgili ilginç bir detay sunuyor:

PSV'DEN 5 KAT FAZLA KAZANIYOR

"Phillip, PSV'den kazandığının 5 katını kazanıyor. 3 yılda PSV'de 15 yılda kazanacağı rakama gitti. İstifa ederse; ki bence etmez, 3 ayda bir yılda PSV'de kazanacağından daha çok parayla Hollanda'ya döner. F.Bahçe kovar mı? Onu da sanmam. Çünkü hiçbir kulüp Inter gibi, ki onlar Frank De Boer'u 3 ayda kovmuştu, 3 aylık teknik direktörüne 7.5 milyon Euro verip göndermez."

HOLLANDALILAR AVRUPA'DA YOK

Avrupa'nın 5 büyük liginde Hollandalı çalıştırıcı bulunmuyor. Geçen sezon ise Hollandalılar büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Clearence Seedorf; Şubat'ta Deportivo'nun başına geçti. 16 maçta takımı küme düşürdü. Frank De Boer, sezona Crystal Palace'ta başladı, 5. haftada kovuldu. Ronald Koeman, Everton'la sezona start verirken 9. haftada gönderildi. Şimdi Hollanda Milli Takımı'nın başında. Peter Bosz; Dortmund'la sezona başladı, 15'inci haftada işine son verildi. Andries Jonker; Wolfsburg'la sezona girdi, 4. hafta yollar ayrıldı.

ANDERLECHT MAÇINA GELEMEYEBILIR

Phillip Cocu sadece Türkiye ve ülkesi Hollanda'da değil, Belçika'da da gündem. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ile karşılaşacak olması nedeniyle sarı-lacivertlileri yakın takibe alan Belçika basını, Cocu'nun, 25 Ekim'de oynanacak maçta takımın başında olmama ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Bu arada Voetbalnieuws sitesinde yapılan ankette 'Fenerbahçe'nin Cocu ile yolları ayrılır mı?' sorusuna yüzde 68 'hayır' cevabı çıktı.