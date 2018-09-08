Fenerbahçe’de futbol ve erkek basketbol takımının sponsorları belli oldu: Aile desteği

Fenerbahçe
Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Nesine.com ile yapılan sponsorluk töreninde, hedefi "Sponsor zengini 20 dev kulüp arasında olmak" şeklinde dile getirmiş ve "Sponsorluk imzaları devam edecek" vurgusu yapmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, beklenen imzaları önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçirmeye başlayacak. Göreve geldiğinde söz verdiği gibi 50 milyon Dolar hibe ile kulübün kasasına destek veren Ali Koç
yeni sponsorluklar için görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerden olumsuz sonuç alınması halinde ise devreye aile şirketleri sokulacak. VARAN 1-FENERBAHÇE BEKO
Son dönemde başarılarıyla camianın gurur kaynağı olan basketbol
takımına sponsor bulundu. Euroleague'de şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon bu kulvarda final oynayan ve Ali Koç göreve geldiğinde lig şampiyonluğu ile ona başkan olarak ilk kupa sevincini yaşatan erkek basketbol takımına aile şirketinin önde gelen markalarından BEKO
ile destek verilecek. Sarı-lacivertli takım yeni sezonda sahaya Fenerbahçe BEKO ismiyle çıkacak. VARAN 2-FENERBAHÇE TÜPRAŞ Futbol
takımının göğüs sponsorluğu için Katarlı
bir firma ile görüşmeler sürüyor. Ücret konusunda sıkı pazarlık olduğu için henüz imzalar atılmadı. Katarlı firma ile yapılan görüşme olumsuz sonuçlanırsa, Başkan Ali Koç'un B planı hazır… Yine aile şirketinin en önemli markalarından olan TÜPRAŞ
devreye sokulacak ve Fenerbahçe'nin göğsünde TÜPRAŞ yazacak. Başkan Ali Koç'un 11 Eylül Salı günü ikincisini yapacağı 'Camiaya Sesleniş' programında yeni sponsorları açıklaması bekleniyor. BEKO ve TÜPRAŞ'tan kulüp kasasına girecek parayı ise Ali Koç belirleyecek.