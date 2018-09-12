Böyle sözleşme görülmedi

Muharrem Usta yönetiminin imzaladığı 3 yıllık sözleşme
ye göre Burak Yılmaz
, Çin'den bonuslar hariç olmak üzere menajerlik ücretiyle birlikte 34 milyon TL
'ye transfer edilmiş. Oyuncunun 3 yıllık maliyeti ise yine bonuslar hariç 80 milyon TL.
Sözleşmesinde kadroda olup olmamasına bakılmaksızın 'her 1 puan için 12 bin 500 Euro alır'
maddesi bulunan golcü futbolcu, bu sezon sadece 27 dakika forma giymesine rağmen toplanan 7 puanın karşılığı olarak 87 bin 500 Euro'nun sahibi olmuş yani yaklaşık 652 bin Türk Lirası kazanmış. İŞTE O ANLAŞMANIN TÜM DETAYLARI
TRANSFERI için Beijing Guoan
kulübüyle 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus (Futbolcunun 10 ve üzeri gol atması halinde 300 bin Euro, futbolcunun resmi müsabakaların % 50'sinde forma giymesi halinde 200 bin Euro ve Avrupa Kupalarına katılım halinde 1.5 milyon Euro) karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun menajerlik ücreti olarak 1 milyon 50 bin Euro belirlenmiştir.
Yıllık garanti ücreti 3 milyon 550 bin Euro.
Kadroda olup olmamasına bakılmaksızın kazanılan her 1 puan başına 12 bin 500 Euro
alır.
Sözleşme süresi boyunca (3 yıl) 60 lig maçına çıkması veya 2019-20 sezonunda toplamda 20 müsabakada yer alması halinde aynı şartlarda +1 yıllık daha sözleşme yapılır. KAPTANLIĞI ALINDI
Trabzon yönetimi dün Burak ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından akşamki toplantıda da tecrübeli futbolcunun ikinci kaptanlığını aldı. Yönetim diğer oyuncularına ise teşekkür etti: "Kulübümüzün 1 milyar TL'yi aşan borç yüküyle karşı karşıya olduğunu hatırlatır, yaşanan süreçte sabır, anlayış ve aidiyet örneği gösteren futbolcularımıza teşekkürlerimizi sunarız." SORUN PARA DEĞİL!
BURAK sözleşme detaylarının açıklanmasının sonra sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum. Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen, nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu. Fakat geçen yıl değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım. Duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi bilmenizi isterim." İSKENDER GÜNEN - BİR GÖRÜŞ - Tek eksik kulübün anahtarı
Yıllardır Trabzonspor
'un en büyük sorununun yönetilememe olduğunu yazdık, çizdik. Gelinen nokta işin sonu... Yüksek ücretli transfer yanlışları sonucunda kulübün içine düştüğü durum içler acısı. Şimdi önümüzde Burak ile yapılan anlaşmanın detayları var. Sözleşmede unutulan tek şey kulübün anahtarı! Böyle bir anlaşmayla oyuncu neden transfer edilir anlamak çok zor. Burak profesyonel bir oyuncu, talepleri olması son derece doğal ama kulübü yönetenlerin sorumsuzca davranmaları amatörlük bir iş bile değil. Kulübün geleceğini böyle transfer yanlışlarıyla karartmak hangi aklın ürünü?
Bu sezon sadece Sivasspor maçının son 27 dakikasında görev alan Burak, daha önce yaptığı açıklamada, "Tamamen iyileşmeden takıma dönmeyeceğim" demişti.