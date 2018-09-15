Galatasaray'dan dört dörtlük zafer

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek Kasımpaşa ile olan puanını eşitledi ve averajla liderliğe yükseldi.

GALATASARAY 4-1 KASIMPAŞA (MAÇ SONUCU)

55' Eren Derdiyok

58' Garry Rodrigues

65' Garry Rodrigues

76' Mbaye Diagne

77' Serdar Aziz

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

6. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Orta sahada topla buluşan Sinan Gümüş, rakip oyuncuları geçtikten sonra pasını Garry Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Rodrigues'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün açısını düzelttikten sonra dönerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı çıktı.

45. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan kullandığı faulde altıpas önünde iyi yükselen Ben Youssef, Muslera'dan önce kafa vuruşunu yaptı ancak topu ters köşeden auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

49. dakikada İlhan Depe'nin sağdan ortasında ön direkte Serdar Aziz'in müdahale ettiği top kaleye yöneldi ancak Muslera ön direkte meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Linnes'in sağdan ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde uygun durumdaki Eren Derdiyok kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.

55. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigues, meşin yuvarlağı ön direğe ortaladı. Bu noktada topu kontrol eden Eren Derdiyok sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin bacaklarının arasından geçen top filelere gitti: 1-0

59. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin derinlemesine pasında topla buluşan Rodrigues, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

64. dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda, kaleci Muslera topu güçlükle kornere tokatladı.

65. dakikada Galatasaray 3 farklı üstünlük yakaladı. Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

68. dakikada Ndiaye'nin ceza yayı içinden şutundan top auta çıktı.

70. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Ndiaye ceza sahası dışında gelişine çok sert vurdu. Savunmada Veysel Sarı'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak iki direğin birleştiği yere çarparak kornere gitti.

73. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Diagne, Ozak Kabak'tan sıyrılmak istediği sırada yerde kalınca, hakem Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, kaleci Muslera ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1

78. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 3'e çıkardı. Sinan Gümüş'ün sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Serdar Aziz, Diagne'nin üzerinden kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı: 4-1

89. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mısırlı futbolcunun penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta Muslera sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Maç Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk. 81 Mariano), Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 85 Yunus Akgün), Emre Akbaba, Rodrigues (Dk. 80 Onyekuru), Eren Derdiyok

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok (Dk. 59 Özgür Çek), İlhan Depe (Dk. 70 Tarkan Serbest), Trezeguet (Dk. 90+2 Hasan Bilal), Diagne

GOLLER: Dk. 55 Eren Derdiyok, Dk. 59 ve 65 Rodrigues, Dk. 78 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 76 Diagne (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Eduok, Dk. 53 İlhan Depe (Kasımpaşa), Dk. 53 Rodrigues (Galatasaray)