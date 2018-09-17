Fenerbahçe karanlıktan elmas çıkardı

Oyuna 61'inci dakikada Aatif'ın yerine giren Eljif Elmas
6 dakika sonra Fenerbahçe
forması ile ilk golünü attı. Genç oyuncu topla sadece 3. buluşmasında fileleri havalandırdı ve Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirmeyi başardı MAÇIN RÖNTGENİ 1- EV SAHİBİ Konya
spor, ilk 4 maçta topladığı 8 puanın tesadüf olmadığını gösterdi. Fenerbahçe
öne geçene kadar 5 net gol pozisyonunu değerlendiremediler. Onlardan bir tanesi golle sonuçlansa, karşılaşmanın hikayesi çok daha farklı olabilirdi. 2- FENERBAHÇE'NİN
sol önde kanayan yarası devam ediyor. İlk 5 maçta o bölgede 5 farklı oyuncu denendi. Aatif kötü başlamasa da sakatlığın etkisiyle ikinci yarı düştü. Sol önde denenen 5. isim olan Eljif, attığı golle bu yaraya merhem olabileceğini gösterdi. 3- ANDRE
Ayew'in fiziksel olarak 90 dakikalık seviyeye halen çıkamaması ikinci büyük sıkıntı. Onun yapması gereken savunma arkası koşuları Şener'e kalıyor. Ganalı oyuncunun daha fazla oyunun içinde olması ve daha fazla ceza sahasına girmesi üretkenliği artıracak. 4-YENİ transfer
lerden Benzia, henüz istenen tempoda değil ama kumaşı iyi. İlk maçında asist yaparak takıma katkı sağladı. Vatandaşı Slimani'yle takımı taşıyacak isim olabilir. Jailson'da da tıpkı Benzia gibi tempo sorunu var. Bu maç onun için referans değil. 5- FENERBAHÇE
futbol olarak mağlubiyetle kapattığı son 3 maçtan çok daha iyi bir futbol oynamadı. Tek fark bu kez ilk golü bulan taraf olmasıydı. Ancak ne olursa olsun, Konya gibi sert bir deplasmanda alınan 3 puan takımın özgüvenini artıracaktır. BU YOLDA BERABER YÜRÜYECEĞİZ
FENERBAHÇE'YE 3 puanı getiren isim olan Eljif Elmas maçın ardından şunları söyledi: "3 puanı takım halinde kazandık, istediğimiz 3 puandı. Ben de gol attığım için mutluyum ama takım kazandığı için daha da mutluyum. İnşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz. Zamanla her şey istediğimiz gibi olacak." BENZİA'DAN SİFTAH
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Benzia, dün ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken, ilk asistini de yaptı. Cezayirli oyuncu rakip sahada %73.7, genelde de %83'lük pas isabeti yakalarken 4 tane şut pası verdi. Benzia girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazanmayı başardı. HARUN'DAN GEÇİT YOK
Yedi resmi maç sonra gol yemeyen Fenerbahçe'de kaleci Harun, gecenin kilit ismiydi. Harun 4 önemli kurtarışla Konyaspor forvetlerine kalesini kapatmayı başardı. 1-0'A ABONE!
FENERBAHÇE bu sezon 3. deplasmanında ilk kez puan ve galibiyet alırken, dış sahadaki ilk golünü de Eljif Elmas attı. Sarılacivertlilerin 3. deplasmanında da skor 1-0 oldu. Fenerbahçe daha önce Malatya ve Göztepe deplasmanlarında 1-0'lık skorla sahadan yenik ayrılmıştı.