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, Advocaat'ı üzdü

Feyenoord, Fenerbahçe'nin eski santrforu 'nin 87. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 2016-2017 sezonunda çalıştıran 'ın takımı Utrecht'i 1-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 16:19
Van Persie, Advocaat'ı üzdü

'nde (Eredivisie) Feyenoord, Robin 'nin golüyle 'ın çalıştırdığı Utrecht'i 1-0 yendi.

Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'la ilk maçına çıkan Utrecht'i konuk etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı. Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Advocaat'a ilk maçında mağlubiyet yaşattı.

Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı.

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Van Persie, Advocaat'ı üzdü
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