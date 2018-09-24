Galatasaray'a soğuk duş

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.



Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftaya lider giren Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında mağlup oldu: 3-0. Maçın 43'üncü dakikasında Rodrigues'in ayağından penaltı kaçıran Cimbom, 51'inci dakikada Manu'nun golüyle yenik duruma düştü. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Güray penaltıdan skoru 2-0'a getirirken, 84'üncü dakikada Mustafa farkı 3'e çıkaran isim oldu. Trabzonspor'un ardından Akhisarspor'a da deplasmanda boyun eğen sarı kırmızılılar liderliği Başakşehir'e kaptırdı.





Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Akhisarspor-Galatarasay maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Emre Akbaba, ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Regattin rövaşata vuruşu yaparken, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

22. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanatta topla buluşan Manu'nun ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında, Nagatomu'nun yaptığı ortaya Rodrigues dokundu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41 . dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktarını gösterdi.b

43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada rakip yarı alanı sağ çaprazdan Sissoko'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Regattin, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Manu'nun önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine de çarparak ağlarla buluştu. 1-0



65. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



73. dakikada Galatasaray'da Emre'nin sol köşeden kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.



78. dakikada Akhisarspor atağında Muslera'nın kendisiyle karşı karşıya kalan Manu'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.



80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelere gönderdi. 2-0



84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru yönelen topu kaleci Muslera havada kontrol etmeye çalışırken sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa'nın bekletmeden vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0



90+5. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında Eren kafayla daha müsait pozisyondaki arkadaşı Muğdat'a indirdi. Muğdat'ın rövaşata vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam



Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Regattin (Dk.65 Aykut Çeviker), Sissoko, Eray Ataseven (Dk. 82 Onur Ayık), Güray Vural, Serginho (Dk. 86 Dany), Manu



Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Sinan Gümüş (Dk. 57 Eren Derdiyok), Ndiaye, Fernando (Dk 66 Muğdat Çelik), Rodrigues (Dk 83 Feghouli), Emre Akbaba, Onyekuru



Sarı kartlar: Dk. 31 Ndiaye, Dk. 60 Muslera, Dk. 83 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 42 Serginho, Dk 43 Güray Vural, Dk. 52 Regattin, Dk. 59 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Goller: Dk. 51 Manu, Dk. 80 Güray Vural (penaltıdan), Dk. 84 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)