Evinin kralı Galatasaray

MAÇIN RÖNTGENİ 1- Galatasaray
rakip tanımadığı Türk
Telekom Stadı'nda iyi oynamadığı
Erzurumspor maçını zor da olsa
kazandı. Maç fazlasıyla lider olan sarı-kırmızılıların
dünkü
futbolu ise Porto deplasmanı öncesi umut vermedi. 2-
Akhisar'a 3-0 kaybeden
takımda 5 değişiklik (Ozan- Maicon, Nagatomo-Ömer, Fernando-Donk, Sinan- Feghouli, Onyekuru-Eren)
vardı. Maicon'un direkten auta
çıkan frikiği ve Rodrigues'in
Sehic'e teslim ettiği şut dışında ilk
yarı vasat bir Galatasaray izledik. 3-
Erzurum hücum hattı pres
yapmamasına rağmen Maicon- Serdar Aziz
ikilisi takımı ileri
itemedi, Donk'un ısrarlı uzun
top denemeleri bir o kadar
gereksizdi, maç ritmini kaybeden
Feghouli hazır değildi.
Emre Akbaba sakatlandığında
Fernando kenarda gözükünce
akıllara "Donk-Ndiaye sahadayken Onyekuru girmez miydi?'
sorusu geldi. 4-
Dakikalar ?73'ü gösterdiğinde
skor 0-0'dı ancak buna
sebep Erzurumspor'un iyi oyunu
değildi. Nagatomo'yu aratmayan
ve hücuma bindirmeleriyle Hakan
Ünsal'ı andıran Ömer Bayram
'ın
74'te kullandığı kornere
altıpasta iyi yükselen Maicon kafasıyla topu adeta iğne deliğinden geçirdi. MAİCON: PORTEKİZ'E MUTLU GİDECEĞİZ
G.Saray'a Erzurumspor karşısında 3 puanı getiren golü atan 30 yaşındaki defans oyuncusu Maicon, bu sezon siftah yaptı. Geçen dönem 30 lig maçında 5 kez fileleri havalandıran Brezilyalı, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Amacımız 3 puanı almaktı. Golü atmam önemli değil. Önümüzde Porto ile zor bir maç var. Lokomotiv'den 3 puan almıştık. Portekiz'e pozitif sonuç almak için mutlu gideceğiz. DK. 74 MAİCON 1-0
Ligde ilk kez Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı Maicon vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi. EN İYİ KORNERİM DEĞİLDİ AMA...
Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Ömer Bayram, Maicon'un golünde asisti yapan isimdi. 27 yaşındaki oyuncu, "Atmosfer inanılmazdı. 11'de forma şansı nasip oldu.
Bizim için önemli bir 3 puan. Akhisar'dan sonra telafi oldu. Elimden geleni yaptım. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de bazen gol oluyor"
dedi. 5
Bu sezon Süper Lig'de savunma oyuncularının en fazla gole katkı yaptığı takım Galatasaray oldu. (3 gol-2 asist). 1 SORU 1 CEVAP - MURAT ÖZBOSTAN Galatasaray'ın futbolu neden geriye doğru gidiyor?
Bir kere Galatasaray bu maça tedirgin başladı... Arka arkaya gelen deplasman hezimetleri, sarı-kırmızılı futbolcuları fazlasıyla korkutmuş... Böyle bir atmosferde ligin son sırasındaki bir takıma karşı Galatasaray pozisyonlar bulsa da son vuruşlarda başarısızdı.
Finalden önceki paslar hep hatalıydı. Galatasaray'ın bu kötü halinin bir nedeni de Fatih Terim'in yaptığı rotasyondu. Fakat buna rağmen oynayan futbolcuların 31 bin taraftar önünde sonuca rahat gitmesi gerekirdi. Ayrıca Galatasaray'ı saha içinde toparlayacak bir lideri de yok.
Golcüsü olmadığı gibi... Galatasaray, Gomis'i mumla arıyor. En net gerçek bu. Son olarak kadere bakın ki Galatasaray'da yerden yere vurulan, protesto edilen Maicon Aslan'ı hayata bağladı!