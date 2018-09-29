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Evinin kralı

, puan cetvelinin son sırasında yer alan, teknik direktörsüz BB Erzurumspor'u tek golle yenip lider oldu. Son iki deplasmanda Trabzon (4) ve Akhisar'dan (3) 7 gol yiyen Aslan, Türk Telekom'da moral buldu. Sarı-kırmızılılara oldukça zorlandığı maçta 3 puanı stoperi Maicon getirdi. Evinde son 16 maçını kazanan G.Saray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İç sahada 23 maçlık yenilmezlik serisiyle sadece Barcelona (38) ile Liverpool'a (24) geçildi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Evinin kralı Galatasaray
MAÇIN RÖNTGENİ
1- rakip tanımadığı Türk Telekom Stadı'nda iyi oynamadığı Erzurumspor maçını zor da olsa kazandı. Maç fazlasıyla lider olan sarı-kırmızılıların dünkü futbolu ise Porto deplasmanı öncesi umut vermedi.
2- Akhisar'a 3-0 kaybeden takımda 5 değişiklik (Ozan- Maicon, Nagatomo-Ömer, Fernando-Donk, Sinan- Feghouli, Onyekuru-Eren) vardı. Maicon'un direkten auta çıkan frikiği ve Rodrigues'in Sehic'e teslim ettiği şut dışında ilk yarı vasat bir Galatasaray izledik.
3- Erzurum hücum hattı pres yapmamasına rağmen Maicon- ikilisi takımı ileri itemedi, Donk'un ısrarlı uzun top denemeleri bir o kadar gereksizdi, maç ritmini kaybeden Feghouli hazır değildi. Emre Akbaba sakatlandığında Fernando kenarda gözükünce akıllara "Donk-Ndiaye sahadayken Onyekuru girmez miydi?' sorusu geldi.
4- Dakikalar ?73'ü gösterdiğinde skor 0-0'dı ancak buna sebep Erzurumspor'un iyi oyunu değildi. Nagatomo'yu aratmayan ve hücuma bindirmeleriyle Hakan Ünsal'ı andıran 'ın 74'te kullandığı kornere altıpasta iyi yükselen Maicon kafasıyla topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

MAİCON: PORTEKİZ'E MUTLU GİDECEĞİZ
G.Saray'a Erzurumspor karşısında 3 puanı getiren golü atan 30 yaşındaki defans oyuncusu Maicon, bu sezon siftah yaptı. Geçen dönem 30 lig maçında 5 kez fileleri havalandıran Brezilyalı, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Amacımız 3 puanı almaktı. Golü atmam önemli değil. Önümüzde Porto ile zor bir maç var. Lokomotiv'den 3 puan almıştık. Portekiz'e pozitif sonuç almak için mutlu gideceğiz.

DK. 74 MAİCON 1-0
Ligde ilk kez Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı Maicon vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

EN İYİ KORNERİM DEĞİLDİ AMA...
Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Ömer Bayram, Maicon'un golünde asisti yapan isimdi. 27 yaşındaki oyuncu, "Atmosfer inanılmazdı. 11'de forma şansı nasip oldu. Bizim için önemli bir 3 puan. Akhisar'dan sonra telafi oldu. Elimden geleni yaptım. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de bazen gol oluyor" dedi.

5
Bu sezon Süper Lig'de savunma oyuncularının en fazla gole katkı yaptığı takım Galatasaray oldu. (3 gol-2 asist).

1 SORU 1 CEVAP - MURAT ÖZBOSTAN
Galatasaray'ın futbolu neden geriye doğru gidiyor?
Bir kere Galatasaray bu maça tedirgin başladı... Arka arkaya gelen deplasman hezimetleri, sarı-kırmızılı futbolcuları fazlasıyla korkutmuş... Böyle bir atmosferde ligin son sırasındaki bir takıma karşı Galatasaray pozisyonlar bulsa da son vuruşlarda başarısızdı. Finalden önceki paslar hep hatalıydı. Galatasaray'ın bu kötü halinin bir nedeni de Fatih Terim'in yaptığı rotasyondu. Fakat buna rağmen oynayan futbolcuların 31 bin taraftar önünde sonuca rahat gitmesi gerekirdi. Ayrıca Galatasaray'ı saha içinde toparlayacak bir lideri de yok. Golcüsü olmadığı gibi... Galatasaray, Gomis'i mumla arıyor. En net gerçek bu. Son olarak kadere bakın ki Galatasaray'da yerden yere vurulan, protesto edilen Maicon Aslan'ı hayata bağladı!
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Evinin kralı Galatasaray
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