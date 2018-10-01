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, 'nu Fenerbahçe'ye sakladı

'in başarılı orta sahası , turuncu-lacivertlilerin bu akşam evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör , sakatlığı yeni geçen tecrübeli futbolcuyu zorlu Fenebahçe maçı öncesi riske etmedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 20:33
Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'ye sakladı

, 'in 7. haftasında sahasında E.Y. Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Turuncu-lacivertlilerde bu önemli karşılaşmada kaptan ise kadroda kendine yer bulamadı. BB Erzurumspor maçında çıkan olaylardan dolayı PFDK'dan aldığı 2 maç men cezası sona eren ve sakatlığını da büyük ölçüde atlatan başarılı futbolcuyu Teknik Direktör kadroya almadı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe mücadelesi düşünüldüğünde ise Avcı'nın 38 yaşındaki oyuncuyu riske etmediği ilk akıllara gelen ihtimal.

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Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'ye sakladı
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