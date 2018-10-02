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Kırmızıdan vazgeçmedi

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Kırmızıdan vazgeçmedi
Bu sezona kırmızı saçlarıyla damga vuran Babel, dün kısa süreli olarak imaj değiştirdi. Hollandalı sarı saçlarıyla poz verip 'Nasıl olmuş' diye sordu. Akşam idmanına yine kırmızı saçlarıyla çıktı.

VAGNER LOVE YILDIZLARA RAKİP
Avrupa Ligi, sosyal medya hesabından, hafta sonu oynanan lig maçlarını baz alarak takipçilerine 'En iyi oyuncu kim?" sorusunu sordu. 'tan Vagner Love da Kayseri'ye attığı golle adaylar arasına girdi. Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü, Milan'dan Suso, Arsenal'den Mesut Özil ve Chelsea'den Eden Hazard ile yarışıyor.
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