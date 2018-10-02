Kırmızıdan vazgeçmedi

Bu sezona kırmızı saçlarıyla damga vuran Babel, dün kısa süreli olarak imaj değiştirdi. Hollandalı sarı saçlarıyla poz verip 'Nasıl olmuş' diye sordu. Akşam idmanına yine kırmızı saçlarıyla çıktı. VAGNER LOVE YILDIZLARA RAKİP UEFA
Avrupa Ligi, sosyal medya hesabından, hafta sonu oynanan lig maçlarını baz alarak takipçilerine 'En iyi oyuncu kim?" sorusunu sordu. Beşiktaş
'tan Vagner Love da Kayseri'ye attığı golle adaylar arasına girdi. Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü, Milan'dan Suso, Arsenal'den Mesut Özil ve Chelsea'den Eden Hazard ile yarışıyor.