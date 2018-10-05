Slimani şov yaptı, Fenerbahçe kazandı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Slovakya ekibi evinde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Cezayirli yıldız Islam Slimani'den geldi.

FENERBAHÇE 2-0 SPARTAK TRNAVA (MAÇ SONUCU)

52' Islam Slimani

68' Islam Simani

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

20. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerin devamında yaşanan karambolde topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Frey, kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı altıpasın önüne ortaladı. Burada müsait durumda bulunan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içinde Slimani ile verkaç yapan Ayew'in sıfırdan ortasına altıpasta iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Eljif Elmas'ın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46. dakikada Kadlec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

49. dakikada Frey'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağın kontrolünü kaybetti. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin soldan ortasında savunmanın sektirdiği top ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'e geldi. Bu oyuncunun kafayla içeriye şişirdiği topta kaleci Chudy'nin elinden seken top altıpasın içinde Slimani'nin önünde kaldı. Cezayirli futbolcunun boş kaleye vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

54. dakikada soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Eljif, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Ayew'e aktardı. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

57. dakikada rakip yarı alanın ortalarında toplu buluşan Ayew, topu soldan bindirme yapan Eljif'in önüne bıraktı. Makedon oyuncu da meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla altıpasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda Chudy topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

64. dakikada Hasan Ali'nin ortasında altıpasın önünde topu iyi kontrol eden Slimani'nin vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan Ayew'in ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Tobias Welz, Rafael Foltyn, Markus Hacker (Almanya)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes (Dk. 76 İsmail Köybaşı), Isla, Jailson, Eljif Elmas, Hasan Ali Kaldırım, Ayew (Dk. 75 Valbuena), Frey, Slimani (Dk. 88 Mehmet Topal)

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Godal, Toth (Dk. 66 Hladik), Oravec, Jirka (Dk. 82 Miesenboeck), Rada, Gressak, Grendel (Dk. 68 Ghorbani), Chanturishvili, Bakos

GOLLER: Dk. 52 ve 68 Slimani (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 70 Frey, Dk. 73 Ayew, Dk. 79 Valbuena (Fenerbahçe), Dk. 80 Chanturishvili (Spartak Trnava)