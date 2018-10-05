Beşiktaş, Malmö deplasmanından çıkamadı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. İsveç ekibi bu sonuçla puanını 3'e yükseltti ve Beşiktaş'ı yakaladı. Malmö; Andreas Vindheim'in sağ taç çizgisine yakın bölgeden yaptığı ortada topun Caner Erkin'e çarpması sonucu kaleye yönlenmesiyle 1-0 öne geçerken bir kez daha Caner Erkin'in yaptığı penaltıda Rosenberg'in topu ağlara göndermesiyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MALMÖ 2-0 BEŞİKTAŞ

53' Andreas Vindheim

76' Rosenberg (p)

MALMÖ'YE KARŞI 3. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile yaptığı 5. maçta 3. mağlubiyetini yaşadı. İki takım arasında oynanan 5 müsabakanın 1'ini Beşiktaş kazanırken, 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

GOL SERİSİ BİTTİ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında 8 maçtır sürdürdüğü gol serisi Malmö karşısında son buldu. Siyah-beyazlıların Avrupa organizasyonlarında gol atma serisine oynadığı 9. maçta Malmö son verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Bayern Münih ağlarını havalandıran siyah-beyazlılar, bu sezon ise Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn, LASK Linz, Partizan ve Sarpsborg maçları olmak üzere üst üste 8 maçta gol atmıştı.

LİDERLİĞİ KAPTIRDI

I Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Beşiktaş, bu yenilginin ardından ikinciliğe geriledi.? Genk'i 3-1 yenen Sarpsborg, 3 puanla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip takımlardan Genk üçüncü, Malmö ise dördüncü ve son sırada yer aldı.

BU SEZON AVRUPA LİGİ'NDE 2. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yaptığı 8. maçta 2. mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 de beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

DAHLİN, KURTARIŞLARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

Malmö kalecisi Johan Dahlin, karşılaşmada gösterdiği performansla dikkati çekti. İsveçli file bekçisi, müsabakada Vagner Love, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'nin pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı ve takımının aldığı 3 puanda önemli rol oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Malmö öne geçti. Vindheim'in sağ kanattan yaptığı ortada Caner Erkin'e çarparak kaleye yönelen top, kaleci Karius'un üstünden geçerek ağlara gitti: 1-0.

66. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner'in sol kanattan gönderdiği ortada Ljajic'ten seken top Vagner Love'ın önüne düştü. Love'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Dahlin'den dönen meşin yuvarlağı Malmö savunması uzaklaştırdı.

75. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasında Vindheim'i düşürmesi sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada topun başına geçen Rosenberg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Malmö karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

STAT: Yeni Malmö

HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)

MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90+2 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Rosenberg, Traustason (Dk. 85 Antonsson)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Ljajic (Dk. 70 Quaresma), Necip Uysal, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love, Lens

GOLLER: Dk. 53 Caner Erkin (Kendi kalesine), Dk. 76 Rosenberg (Penaltıdan) (Malmö)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Bachirou, Dk. 69 Rieks (Malmö), Dk. 58 Pepe, Dk. 66 Medel, Dk. 76 Caner Erkin (Beşiktaş)