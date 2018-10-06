Son dakika: Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüp tarafından resmi internet sitesinde yapılan açıklamada benzer kararların sürebileceği ifade edilirken ihtiyaç halinde söz konusu kararlarla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılabileceğinin altı çizildi.

Bu sezon 5 resmi maçta görev alan ve Bursaspor'dan Harun Tekin'in transferinin ardından bir daha forma şansı bulamadı. Faslı oyuncu Chahechouhe bu sezon 4 resmi maçta forma giyerken gol veya asist yapma başarısı gösteremedi. Dirar ise bu sezon 2'si ilk 11 olmak üzere 3 resmi maçta görev aldı ve gol veya asist üretemedi.

Sarı lacivertli kulüp tarafından resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz."