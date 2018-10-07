Dk. 87 DONK 0-1
Sağdan Mariano'nun ortasına iyi yükselen Donk, kafayla Antalya
spor kalecisini avladı. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Porto'da iyi oynayıp kaybeden Galatasaray
deplasman fobisine Antalya
'da son verdi. 2-
Porto maçında geniş alanda birçok pozisyona giren Onyekuru- Rodrigues-Sinan Gümüş üçlüsüne Antalyaspor
'un geride bekleyip ayni fırsatları vermeyeceğini tahmin etmek zor değildi. Nitekim 45 dakika boyunca zar zor 3 şut çekebilen Galatasaray kaleci Boffin'i terletmedi bile... Belhanda
takımın en iyisiydi, Lokomotiv Moskova maçından beri kayıplarda olan Rodrigues ise en kötüsü... 3-
Hakem Cüneyt Çakır ilk devrenin uzatmasında Ömer Bayram
'ın ortasına dokunmayan Cissokho aleyhine penaltı uydurdu ancak VAR'a uyup yanlıştan döndü. 4-
İkinci yarı sahada bambaşka bir Galatasaray vardı. Baskıyı kuran ve oyunu Antalyaspor yarı sahasına yıkan sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram soldan Mariano sağdan ortaları yaptı, kafa vuracak forvet olmayınca Diego her topu karşıladı. 5-
Gol gelmeyince Terim de çareyi 76.dakikada Maicon'u forvete koymakta buldu. Terim kulübeden son hamlesini Donk'la yaptı. Galatasaray hak ettiği galibiyet golünü bitime birkaç dakika kala Mariano'nun ortasına cepheden koşuyla gelip kafayı vuran Donk ile buldu. KULÜBEDEN 3. KATKI
Antalyaspor karşısında oyuna aldığı Donk'un golü ile gülen Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim
bu sezon kulübeden 3. golünü çıkardı. Deneyimli çalıştırıcının, Ankaragücü maçında oyuna aldığı Belhanda, Eren'e gol pası verirken, Alanyaspor maçında da oyuna giren Yunus Akgün, Emre Akbaba'ya golü attırmıştı. ŞAPKADAN ÇOK TAVŞAN ÇIKARDIM
Fatih Terim, basın toplantısında "Şapkadan tavşan çıkardınız" övgüsüne karşılık olarak, "Şapkadan bugüne kadar çok tavşan çıkardım. Çıkar çıkar hayvan kalmadı" ifadesini kullandı.?