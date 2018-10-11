Ali Koç’dan bomba açıklamalar: Bunun adı endüstriyel casusluk!

Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç
geçen haftaya damga vuran 3 yardımcı antrenörün görevine son verilmesi ve 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması
ile ilgili olarak dün detaylı açıklama yaptı. Türk spor tarihinde bugüne kadar eşi benzeri görülmeyen açıklamalara imza atan Koç, Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı
ile yolların neden ayrıldığını şöyle anlattı:
Sezon başına gelelim, yumuşak bir geçiş olsun istedik. Aykut Hocamız ve Comolli referans verince, eski antrenörlerimizle devam ettik. Bir zaman sonra eski düzenin daha iyi olduğu, yeni düzenden bir şey olmayacağını belirten bir durum oldu.
Arda Keskin adlı bir arkadaşımıza salon çalışması yaptırma kararı verdik. Sonra biz yetersiz bulduk ve anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu gelişme, daha sonra yollarımızı ayırdığımız 3 kişiye olumsuz etki yaptı. Bu arkadaşlar yeni gelenlere fark edilir şekilde yardımcı olmamaya başladılar. Arka arkaya olumsuz sonuçlar da gelmeye başladı. TÜM DAYANIKLILIK TESTLERİ YANLIŞ YAPILMIŞ
Takım içinde 'Ne yapabiliriz?' diye konuşulurken, hocalardan Turgay Altay 'Benim sorunum mu! Fenerliler düşünsün' diyor.
Yardımcı antrenörlük dışında, saha antrenmanlarında umursamaz tavırlar oldu. Maça yorgun çıktıklarını söyleyen oyuncular oluyor. Bunu da performans antrenörü Alper Aşçı'ya iletiyorlar. Alper Aşçı da oyunculara bunu teknik ekibin istediğini söylüyor ve oyuncularla teknik ekip arasında sorun oluyor.
Oyuncuların tepkileri de teknik ekibe iletilmiyor. Oyuncular daha sonra teknik ekiple iletişime geçiyor. Bir süre sonra ise uygulanan dayanıklılık testi ve diğer çalışmaların tamamen yanlış yapıldığı ortaya çıkıyor.
Gelişen bu olaylardan sonra, Alper Aşçı
'nın da sorumluluk alanı değiştiriliyor. Ne oluyorsa da bundan sonra oluyor. BEŞİKTAŞ BİZİ YENECEK CENAZE KALKACAKMIŞ
Gelelim Beşiktaş
maçına... Maç öncesi pek çok konuda kulüp hakkında ve takım hakkında açık açık eleştiriler yapılıyor bu kişiler tarafından. Prim açıklanınca, prim dağıtım şeklinin yanlış olduğu aleni şekilde konuşuluyor bu kişiler tarafından...
Sonra maça gidiliyor. Soyunma odasında o gün rulo bir halı var.
Daha önce orada olmayan bir halı. Teknik ekipten biri 'Bu halı ne?'
diyor. Yardımcı antrenörlerden biri de 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıya sarıp göndereceğiz'
diyorlar. Trnava maçında da halı koyuyorlar. Hocalar, 'Fenerliler! Maçı kazandınız, yüzünüz gülüyor'
yorumu yapıyorlar. BİLEREK GÖREVLERİNE CUMA GÜNÜ SON VERDİK
Biz bu hocalarla devam edemeyeceğimizi düşünürken, içeriden bilgi sızdığını da düşünüyoruz. Cuma günü mesai sonu görevlerine son verdik. Samandıra'ya girişlerini de yasakladık ki hazırlıksız yakalansınlar.
Haklı da çıktık. Bu arkadaşların bilgisayarlarından, 28 Haziran'dan itibaren idman programları, veriler, tüm istatistikler dışarıya sızdırılmış. Kulüp mail adresinden, kendi maillerine yollanmış ve oradan da dışarıya aktarılmış. Bu bilgiler, görüntüler kulübün mülkiyeti... Samandıra'daki harddisk'lerde bütün bilgiler toplanıyor. Geçen senenin bütün idman verileri, performans bilgileri de silinmiş. 'Niye?' dediğimiz zaman da 'Hafıza yok!' dediler.
Bu devirde hafıza dediğin zaten 600 dolar... SİZ TRİBÜNDE BAĞIRIRKEN NELERLE UĞRAŞIYORUZ
Yeni hocayı beğenmeyebilirsiniz, yetersiz bulursunuz ama sadakat ve aidiyet önemlidir. Elinizden geleni yapmanız lazım. O yüzden bu arkadaşlarla sıkıntılı bir süreç yaşayacağız.
Biz sanayiden gelen insanlarız, o sektörde böyle bir şey yapsanız buna 'Endüstriyel casusluk' denir. Bunun devamı da var ama bunu burada noktalayalım... Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Siz tribünde bağırıp çağırırken görün biz nelerle uğraşıyoruz.
Bizim iyi niyetimizden de şüphe etmeyin. Belki biraz zaman alacak ama her daim bize destek olun. VOLKAN DEMİREL KADRO DIŞI KALDI ÇÜNKÜ; KOEMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Bu dünyanın her yerinde kulübe uzun yıllar hizmet etmiş isimler, kendisini daha farklı pozisyonlarda görürler. Değişim olduğunda farklı tavır alırlar. Fenerbahçe için Volkan Demirel
'in tartışmasız aidiyet duygusu çok yüksek. Fenerbahçeliliği tartışılmayacak bir oyuncu. Kendisi iyi bir baba, eş. Nikah şahitliğini yaptım. İlk ve tek evine gittiğim futbolcu. Her anlamda zor bir karardı. Ne Comolli ne de Cocu, bana inanmadığım bir karar aldırtamaz. Bardağı taşıran iki hareket yaptı. Samandıra'dan haber geldi. Volkan yardımcı antrenör Erwin Koeman
'ın üzerine yürümüş. Bir gün önce 'Canım sıkkın, biriyle kavga edeceğim' demiş. Samandıra'ya gittik, anladığım kadarıyla 'Erwin Koeman, sen neden bana ters bakıyorsun' şeklinde bir olay olmuş. Oradayken 6 Türk oyuncu ile görüşme yaptık. Sonra Volkan benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. Önce bana, sonra da Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı. 'Kes' dedik uzattı, sesini yükseltti. Başkanına bu saygısızlığı yapma cüretini gösteren bir sporcunun bizler yokken neler yapabileceğini düşündüm. Gördüm ki Volkan'ın uyanması lazım. Sonrasında özür dileme adına hiçbir şey yapmadı. AATİF VE DİRAR ŞEN ŞAKRAK! G
enellemek gerekirse disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, vurdumduymaz tavırlar, ekip ruhundan aykırılık ve performans düşüklüğünden kadro dışı bırakıldılar. Sonuçlar iyi gitmediği için istemediğim derecede çok Samandıra ve soyunma odasındayım. Gözlemliyorum, en mutsuz günlerde bile Aatif ve Dirar, şen şakrak, gamsız mı umursamaz mı dersin benim istediğim bir ruhu yansıtmayan davranış içindeydiler.
Siz ekmeğini yediğiniz kulüpte işler kötü giderken nasıl bu kadar vurdumduymaz olursunuz. Dirar'ın Göztepe maçında performansı kötüydü. Bir sonraki maçta kadroya girmeyince hocaya gidip 'Artık tatildeyim paramı verirsiniz'
demiş. ÖZELİMİZ DIŞARI SIZDIRILDI!
Aatif'in Kayseri maçı sonrası basına yansıyan bir konuşması var. Özelimizin sızdırılması kırılgan çizgilerimden biri.
Dertleştik; niye bu kadar rezil top oynuyoruz. Konuşanlardan biri de Aatif'tı. Konuştu diye cezalandıracak değilim. Dirar kadroya giremeyince bu durum Aatif için memnuniyetsizlik oldu. Takım içinde gruplaşmalar var. Bu da onlardan biri. Oynaması için açık açık lobi yaptı. BU SEVDAYA BİR SON VERİN
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük konusunda net bir açıklama yapıp, kafalardaki soru işaretlerini giderdi: Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum... Ersun Yanal
planlarımızda yok. Kendisiyle ne konuştuk ne de konuşmayı düşünüyoruz.
Ne olur bu sevdaya şimdilik bir son verin. Ersun Hoca'yı da getiririm 'Al işte siz istediniz' derim
ama kulüp böyle yönetilmez. Hoca değiştirmek insanların gazını almak kolay. Değişime inanıyorum, devre arasına kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum.
Durumu sadece Cocu'ya bağlamak haksızlık olur. Blanc, Arsene Wenger ya da Tayfun Korkut
ile hiçbir şekilde görüşmedik, Wenger'i kim istemez ama şartları ve durumu bir düşünün. Ne F.Bahçe ona ne de o F.Bahçe'ye uyar. Türk olmaz demiyorum ama gündemdeki iki Türk de olmayacak. HATA YAPTIK, TECRÜBE İŞ BAŞINDA KAZANILIR
Başkan Koç toplantıda Sivas maçına sponsorlu formayla çıkacaklarını da söyledi. Futbol takımının göğsüne aile şirketi olan Tüpraş'ın olması bekleniyor. Bu arada dünkü toplantıdan diğer satırbaşları şöyle:
Comolli'ye ben de kızıyorum. Takımla, teknik heyet arasında sıkıntı var dedim. O da harekete geçti. Genel olarak çok sorumluluğu var. Hırsız diyorlar; bu büyük terbiyesizlik.
Puan cetveline bakınca olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bu olumsuz hava camiamızı topyekun etkisi altına almış durumda.
Ne kadar iyi iş yaparsanız yapın, futbol sezonu başlayıp top çizgiyi geçmeyince yaptığınız pek çok şey görülmüyor.
Hatalar yaptık. Bu işin okulu yok, tecrübeyi iş başında kazanıyorsun.
Zagreb ve Rize'deki sonucu kabul edemiyorum, Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı iyiydik. MAHKEMEYE GİDİYORLAR
Fenerbahçe'de görevden alınan ve Ali Koç'un "dışarıya bilgi sızdırıyorlardı"
dediği yardımcı antrenörler Turgay Altay, Alper Aşçı ve Murat Öztürk
kulübü ve Başkan Ali Koç'u mahkemeye verme kararı aldı. Koç açıklamalarını yaparken "Bu arkadaşlar bizi uğraştıracak" demişti. KOCAMAN KONUŞACAK
Başkan Ali Koç'un açıklamalarından sonra Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Murat Öztürk
suçlamalara cevap vermek için basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Öztürk bugün konuşacak. Şu an Londra'da olan Aykut Kocaman
'ın ise Türkiye'ye döndükten sonra ekibiyle ilgili iddialara Cumartesi günü cevap vereceği öğrenildi.