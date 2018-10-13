Levent Tüzemen: CAS sigorta olacak

Galatasaray'ın UEFA'nın Savcılar Kurulu'yla yaptığı protokolü, Hakimler Kurulu inceledi ve gözden geçirilmesi istendi. Neden böyle bir gelişme yaşandı?

Hakimler Kurulu, derin yetkilere sahiptir. İsterse men kararı verir. Eğer bir kulübün ciddi bir hatası varsa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsa bile unvanını geri alabilir. Mustafa Cengiz yönetimi, 13 Haziran'da Savcılar Kurulu ile yapılan sulh anlaşması öncesi Galatasaray'ın her organının röntgenini masaya yatırdı. Hakimler Kurulu, dosyayı inceledi ve 'daha ayrıntılı araştırma gerekir' talebiyle Savcılar Kurulu'na geri gönderdi. Bu incelemeden sonra Savcılar Kurulu, 'Verdiğimiz kararın arkasındayız' diyebilir. Ya da Hakimler Kurulu, ısrarla Savcılar Kurulu'ndan Galatasaray'ı bir kez daha inceleyin talebinde bulunabilir. Şartlar ne olursa olsun araştırma sonucu bitene kadar 13 Haziran'da yapılan sulh anlaşmasının kararları geçerlidir. Dosyanın bir daha gözden geçirilme talebinde, Galatasaray'a verilen ikinci şans rolünün olduğunu düşünüyorum.

UEFA MEKTUPTA CAS'I İŞARET ETTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gece İsviçre'den döndü ve CAS'a gideceklerini açıkladı. Kimilerine göre Galatasaray CAS'a gidebiliyor, kimisi mümkün görmüyor. Galatasaray yönetimi, CAS cephesinde neler planlıyor?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, UEFA'ya gidip bire bir sıcak temas kurmasını doğru buluyorum. UEFA ciddi bir kurumdur ve ilişkilerde de ciddiyet ister. UEFA'nın Başkan Mustafa Cengiz'in bu ziyaretinden memnun kaldığını düşünüyorum. İsviçre'den ayağının tozuyla dönen Başkan Cengiz, havalimanında yaptığı açıklamalarda "CAS'a gideceğiz" dedi. UEFA, daha önce Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'a Avrupa'dan bir yıl men cezası verdi. O zaman Özbek yönetimi CAS'a gidip itiraz etmiş ancak kabul edilmemiş ve Galatasaray cezayı çekmişti.

Şimdi ortada verilmiş bir karar yokken, Galatasaray Başkanı'nın "CAS'a gideceğiz" ifadesi kafaları karıştırdı ve 'Acaba ceza var da saklanıyor mu?' sorusu sorulmaya başlandı.

Bu kafa karışıklığı yaratan "CAS'a gideceğiz" söylemini bizzat Başkan Cengiz'e sordum ve önemli bir bilgiye ulaştım. Hakimler Kurulu'nun geri yolladığı dosya ile ilgili UEFA'nın Galatasaray Kulübü'ne gönderdiği yazının en altında Başkan Cengiz'in ifadesiyle karara itiraz etme konusunda "10 gün içinde CAS'a başvurabilirsiniz" ifadesi varmış. Bunun anlamı, Galatasaray bir nevi CAS sigortası yaptırmış oluyor. Yani sulh anlaşması yapılmadan evvel Galatasaray'ın geçmişte 142 milyon Euro zarar ettiği biliniyordu. Görüşmeleri yürüten ekip, şeffaflık içinde her türlü bilgiyi aktardı. Zaten Galatasaray, kamuya açık bir şirket ve UEFA'nın her türlü bilgiyi edinme şansı fazlasıyla var. Sonuç olarak Galatasaray, Hakimler Kurulu'nun dosyayı geri gönderme kararını, CAS'a taşıyarak yapılan sulh anlaşmasının devam etmesini istiyor.

İSTİKRAR TAMAM SIRA SİSTEMDE

Golsüz sona eren Bosna Hersek karşılaşmasında Milli Takım'ı nasıl buldunuz? Milliler, Rusya karşısına nasıl bir görüntüyle gidiyor? Mircea Lucescu'nun yeniden dizayn etmeye çalıştığı Milli Takım'ın gidişatı sizce nasıl?

Mircea Lucescu, nihayet kadro istikrarını Milli Takım'da yakalamaya başladı. En önemli doğrusu, Milli Takım'ın oyun aklını ve liderliğini Oğuzhan'a emanet etmesiydi. Bazen kulüp takımlarında performans olarak inişe geçen Oğuzhan gibi büyük yetenekler, Milli Takım'da yeniden zirveye çıkar. Genç, yetenekli oyuncularımız var, istikrarlı kadro ne kadar çok maç oynarsa birbirleriyle anlaşmaları da o kadar kolay olur. Lucescu, Türkiye'ye Galatasaray'da çalışırken 'kompakt' futbol anlayışını getirdi. Bu sistem Milli Takım'da rakibe göre uygulanabilir. Rusya'da da kompakt futbol anlayışı içinde tamamen kontratağı kovalayacak bir Milli Takım izleyeceğiz. Alınacak bir puan Milli Takım'ı gruptan çıkma aşamasına getirir.