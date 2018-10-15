Romanın sonu kötü bitti

UEFA
Uluslar B Ligi 2.Grup maçında Türkiye
, Soçi'de Rusya
'ya 2-0 kaybetti. 17 Kasım'da İsveç
'i ağırlayacak Milli Takım
'ın grubunu lider bitirme şansı kalmadı.
Fenerbahçe'de savunmanın zayıf halkası olsa da skor gücü inkar edilemez Roman Neustadter
, Rusya milli formasıyla ilk golünü Türkiye'ye attı. Kornerlerde baskısını hissettiren Ruslar adına Neustadter karambolde direkten dönen topu tamamladı.
Orta sahada Okay'ın yanına tek yönlü Mahmut Tekdemir hamlesi eklenince hiç hücuma çıkamadık ve ilk yarım saatte ne orta yapabildik ne de şut çekebildik. 33. dakikadaki kontratakta Cengiz Ünder
ilk kez kaleyi düşündü ancak kaleciyi geçemedi. Kullandığımız kornerin kalecimiz Sinan Bolat
'a geri gitmesine neden olacak kadar Hasan Ali oyunun hücum yönünde zayıftı...
İsveç'te ikinci yarı muhteşem geri dönüşe imza atan Türkiye, Rusya'da ise bunu tekrarlayamadı. Cenk Tosun
'a sadece yaydan bir şut imkanı tanıyan Ruslar, 78'de kontraya iyi çıktı, sahanın yıldızı Golovin'in yerden ortasında Cheryshev gelişine köşeye vurdu.
Her şeye rağmen yaş ortalaması 25'e düşen, ilk 11'ini Avrupa'da top koşturan lejyonerlerin oluşturduğu, 90 öncesi doğumlu oyuncu sayısı giderek azalan bu Milli Takım'da ısrar etmeliyiz. SİNAN: DERS ALMALIYIZ
Kalesine gelen 5 şuttan 2'sinde gole engel olmayan Sinan Bolat, şanssız bir gece yaşadıklarını söyledi. Sinan, "Çok basit goller yedik. Bu seviyede böyle hatalar yapmamalıyız. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu. NEUSTADTER: SİZE ZAMAN LAZIM
Rus Milli Takımı'ndaki 10. maçında ilk golünü atan Roman Neustadter, "Türkiye, genç bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla daha iyi olacaklardır" ifadelerini kullandı. MURAT ÖZBOSTAN DİYOR Kİ
Başakşehir'de Mert Günok
, Bursaspor'da Okan Kocuk, Rizespor'da Gökhan Akkan (kulübede) varken Lucescu'nun ısrarla Sinan Bolat'a şans vermesi Türkiye liglerini iyi takip ediyor mu sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Sinan kötü kaleci değil ama Rumen teknik adam ligimizdeki başarılı isimleri de görmeli. Stuttgart'ta 6 dakika oynayan Berkay'ı da oyuna almak nasıl bir mantık! KAPTAN OĞUZHAN Mehmet Topal
'ın sakatlığı sonrasında A Milli Futbol Takımı
'nın yeni kaptanı Oğuzhan Özyakup
oldu. Beşiktaş'ta da kaptanlık pazubandını takan
Oğuzhan, orta sahada Mahmut ve Okay'la birlikte görev yaptı. BAKAN DA MAÇI TAKİP ETTİ
Soçi'deki Rusya-Türkiye arasındaki milli maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yerinde İzledi. Karşılaşma öncesi TFF Başkanı Yıldırım Demirören
ve Rusya heyeti yemekte buluştu. Yöneticiler Servet Yardımcı
, Nihat Özdemir
'in yanı sıra milli sınavı Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da takip etti. YAŞ ORTALAMASI 25.6
A Milli Futbol Takımı'nın Rusya maçı aday kadrosunda 1990 öncesi doğumlu sadece üç isim yer aldı. İlk 11'in yaş ortalaması 25.6'ydı. Ayrıca sahaya çıkan oyuncuların 7'sini Avrupa'da top koşturan lejyonerler oluşturdu.