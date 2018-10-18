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'nı kazandı

Kupa finalinin rövanşında 'ı 2-1'le geçen , tarihinde altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:56
Brezilya Kupası'nı Cruzeiro kazandı

2018 finalinin rövanşında 'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden , kupanın sahibi oldu.

Arena Corinthians'da oynanan kupanın rövanş maçına hızlı başlayan konuk ekip Cruzeiro, 28. dakikada Robinho ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi Corinthians, 55. dakikada Jadson'un penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi. Cruzeiro, 82. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Cruzeiro, üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

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Brezilya Kupası'nı Cruzeiro kazandı
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