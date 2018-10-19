Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzaladı

, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzaladı

, forma göğüs reklamında AŞ ile AVIS markasının kullanılması konusunda 2018/19 sezonu için 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 17:45
Fenerbahçe, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor Kulübü, futbol takımı forma göğüs reklamı ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda A.Ş. ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasında, 2018-2019 sezonu için sözleşme bedeli olarak kulübe 35 milyon 500 bin TL artı KDV ödeneceği kaydedildi.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A.Ş. ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Sponsorluk lansmanı; başkan , yönetim kurulu üyeleri, Otokoç Otomotiv yöneticileri ve Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio'nun katılımları ile 1 Kasım Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.

Öte yandan sarı lacivertli takım, 'in 9'uncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da AVIS sponsorlu forma ile mücadele edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN