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Khabib'in babası, 'u Dağıstan’a davet etti

Hafif Sıklet Şampiyonu olan Khabib Nurmagomedov'un babası, oğluna ve kendisine hakaret eden dövüşçü Conor ’ı affettiğini ve Dağıstan’a davet ettiğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 13:04
Khabib'in babası, McGregor'u Dağıstan’a davet etti

Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un babası yeniden gündeme geldi. Abdulmanap Nurmagomedov, 7 Ekim tarihinde oğlu tarafından yenilen 'u Dağıstana davet etti.

Nurmagomedov, "Onur konuğu olarak eski UFC şampiyonu Oleg Taktarov ve McGregor'u 15 Aralık'ta Dağıstan'ın Ali Aliyev Spor Sarayı'nda düzenlenecek olan Profesyonel Sambo Dünya Şampiyonası'na davet ediyorum" dedi.

Ayrıca Nurmagomedov, McGregor'un dövüş öncesi kendisi hakkında kötü sözler söylemesini de affettiğini açıkladı. Nurmagomedov, "Her şeyi geçiyorum ve affediyorum, merhametli olmalıyım" diyerek McGregor'a karşı kin beslemediğini bildirdi. Baba Nurmagomedov, Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerdeki spor hocalarına seslenerek, kendi takımlarını hazırlayarak Dünya Sambo Şampiyonası'na katılmaya davet etti.

7 Ekim tarihinde düzenlenen UFC Hafif Sıklet maçında Nurmagomedov McGregor'u yenerek UFC şampiyonu unvanını koruyabilmişti. Fakat dövüş öncesi ve sonrası McGregor ve taraftarları Habib ve babası Abdulmanap Nurmagomedov hakkında ırkçı sözler söylemişti.

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Khabib'in babası, McGregor'u Dağıstan’a davet etti
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