Galatasaray'a Bursa çelmesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



44. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı ortada ön direkte Chedjou'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı arka direkte Mariano çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.



45+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.





57. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın yerden ortasında kaleci Okan Kocuk'tan seken top arka direkte uygun durumda bulunan Ömer Bayram'ın önüne düştü. Ömer Bayram'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Tunay Torun'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima, Ozan Kabak'la girdiği mücadele sonucunda yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Bursaspor öne geçti. Aykaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında uygun pozisyonda topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda, top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

79. dakikada Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören noktadan yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk'un yerden pasında Rodrigues'den seken top ceza sahası içinde Ndiaye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Dk. 20 Maicon), Ömer Bayram, Fernando (Dk. 42 Selçuk İnan) , Ndiaye, Feghouli (Dk. 21 Eren Derdiyok), Belhanda, Rodrigues, Sinan Gümüş

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 74 Ramazan Keskin), Tunay Torun (Dk. 82 Stancu), Yusuf Erdoğan (Dk. 58 Lima), Sakho

Goller: Dk. 63 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 77 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45 Sakho, Dk. 47 Tunay Torun, Dk. 54 Umut Meraş, Dk. 79 Ramazan Keskin, Dk. 90+5 Lima (Bursaspor), Dk. 61 Ozan Kabak (Galatasaray)

Galatasaray'da golcü futbolcu Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı.



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'u konuk eden Galatasaray'da oyuna sonradan Sofiane Feghouli'nin yerine dahil olan Eren Derdiyok, rakip fileleri havalandırdı. 1-0 gerideyken mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Eren, Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Başarılı futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılı takım yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişikliği hakkını da bu devrede kullandı.

Bursaspor müsabakanın 63. dakikasında Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken, Galatasaray rakibine 77. dakikada Eren Derdiyok ile karşılık verdi.

Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürürken, Bursaspor ise puanını 9 yaptı.

- YENİLMEZLİK SERİSİNİ 24 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, 2'inden beraberlikle ayrıldı.

- EVİNDE 16 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 16 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızı takım, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16 maçı kazanmıştı.

Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın sahasındaki 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun ortasında görev başlayan Fatih Terim yönetiminde sahasında ilk kez puan kaybetti.