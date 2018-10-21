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3 hafta yok

li futbolcu , Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta forma giyemeyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 17:02
Mehmet Ekici 3 hafta yok

'nin başarılı futbolcusu , Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sarı-lacivertlilerin dün akşam deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta forma giyemeyecek.

SAĞ BACAK ÜST ADALESİNDE YIRTIK

Sivasspor mücadelesinin 61. dakikasında oyuna dahil olan Ekici, 78. dakikada girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşamış ve yerini Alper Potuk'a bırakmıştı. Mehmet Ekici yedek kulübesine geldiğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan 28 yaşındaki oyuncu, 3 hafta forma giyemeyecek.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan 2 Anderlecht maçının yanı sıra Süper Lig'de de Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarını kaçıracak.

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Mehmet Ekici 3 hafta yok
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