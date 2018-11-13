Lionel Messi, Manchester City'ye gitmek istedi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 12. hafta geride kalırken, Barcelona topladığı 24 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.

Ligin 9. haftasında oynanan Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid ve Rayo Vallecano maçlarını kaçıran Lionel Messi iki haftalık aranın ardından çıktığı Real Betis karşılaşmasında 2 gol attı; ancak takımına galibiyeti getiremedi. Ligde bu sezon çıktığı 10 maçta 9 gol atan Messi, gol krallığı yarışında takım arkadaşı Luis Suarez'in arkasında 2. sırada bulunuyor.