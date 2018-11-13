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'nın Arjantinli yıldızı 'nin İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu 'ye gitmek istediği ortaya çıktı.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 00:13
Lionel Messi, Manchester City'ye gitmek istedi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 12. hafta geride kalırken, topladığı 24 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.

Ligin 9. haftasında oynanan Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid ve Rayo Vallecano maçlarını kaçıran iki haftalık aranın ardından çıktığı Real Betis karşılaşmasında 2 gol attı; ancak takımına galibiyeti getiremedi. Ligde bu sezon çıktığı 10 maçta 9 gol atan Messi, gol krallığı yarışında takım arkadaşı Luis Suarez'in arkasında 2. sırada bulunuyor.

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Lionel Messi, Manchester City'ye gitmek istedi
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